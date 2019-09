L’Andorra i el Vila-real B es veuen les cares per lluitar pel lideratge

El Prada de Moles acull demà un duel molt important, ja que l’FC Andorra rep al Vila-real B, equip amb el qual comparteix el lideratge del grup 3 de la Segona Divisió B, empatats a 12 punts.

En aquest sentit, el club ha fet una ampliació de l’aforament i per tant, fins a 1.280 aficionats podran veure el partit, ja que s’han instal·lat una graderia amb capacitat per a 690 persones. El cost d’aquesta infraestructura l’ha assumit el club i és una nova reforma del Prada de Moles, després que s’hagi fet un tancament del camp perquè no es pugui veure des de fora. Tot i això, encara en falten molt més, com la construcció d’un bar o fer una ampliació dels vestuaris.

Així, en la roda de premsa prèvia al partit, l’entrenador tricolor, Gabri García, va explicar que «és un gran partit davant d’un rival molt portent». «Fa dos anys que juguen play-off i és un filial molt potent, d’alguna manera és més veterà del que és normal per la seva condició i fins a la darrera jornada s’ha mostrat imbatut», comentava i destacava que «estem contents de poder tenir aquest partit i d’afrontar-lo de la millor manera». «Tenen un entrenador amb molta experiència, treballa molt bé i a part, té jugadors amb molta projecció i amb molta ambició», remarcava i opinava que «és un equip que estaran a la part de dalt, és molt valent i ens voldrà treure la pilota, a més de pressionar-nos molt per treure’ns la possessió». «De cara a l’espectador serà un matx molt atractiu, els dos equips tenim la mateixa manera de joc», sentenciava. Quant a baixes, l’Andorra segueix amb les d’Iker Goujón i Fede Bessone.

«Mantenir la categoria»

En aquest sentit, també va indicar que «cada setmana repetim que el nostre objectiu no és un altre que mantenir la categoria». «Ens hem trobat en cinc jornades que les coses han sortit bé en aquests quatre partits i ens hem trobat a la parta alta de la taula, però som conscients que això és molt llarg i que hem de tocar de peus a terra», assegurava i recordava que «hem de seguir treballant de la mateixa manera que hem fet fins ara».

Per un altre costat, també va reconèixer que «no m’esperava un començament així» perquè «vista la rapidesa amb la qual es va construir la plantilla, de canviar la planificació amb tres setmanes i de la poca pretemporada que vam fer, no m’esperava estar així però les coses venen com venen». «És millor estar així, evidentment, estem contents però a la cinquena jornada no m’imaginava estar amb 12 punts», assegurava. «És evident que l’atmosfera de treball i l’ambient, quan es guanya, canvia molt, som conscients que no podrem guanyar totes les jornades però treballar amb aquesta alegria després de la victòria sempre és positiu, volem continuar en aquesta línia», subratllava. Gabri també va ressaltar que el missatge que va tenir Gerard Piqué durant el sopar amb la plantilla a AnyósPark va ser de «seguir treballant com fins ara». «Van fer un gran partit a Tarragona i es podia tenir aquesta eufòria, que l’equip no entengués que això és molt llarg i des d’aquell partit, hem estat treballant aquest aspecte de dir que hem de continuar en aquesta línia, sabent a on estem i el que costarà aquesta temporada», aclaria el tècnic, conscient de la felicitat que es respira a Prada de Moles.

Crida a la participació

De cara a aquest partit, a més de fer una crida a la participació, el club ha programat diverses activitats abans de l’enfrontament i hi haurà un espai de gimcana per tirar a porteria i un altre per pintar-se la cara de tricolor. «Hem d’aprofitar la situació, el moment, el temps que està fent. Hi ha una sèrie de circumstàncies que fan que la gent s’animi a venir, estem molt contents de l’ambient que s’ha viscut al camp i amb aquesta graderia volem incentivar a tothom que ens vingui a animar de cara a aquest partit», reiterava Gabri.