Marcos Sanza s’imposa a a la Cursa Popular d’AnyósPark

Un altre any, AnyósPark ha tornat a celebrar la seva cursa popular, que ja arriba a les 10 edicions, demostrar que és una cita per a l’atletisme i per a l’esport del país. En aquesta prova hi van prendre part un total de 650 corredors, més que en la passada edició. El tret de sortida de la cursa el va donar el pilot de MotoGP Àlex Rins. La carerra va sortir de la plaça de les Fontetes de la Massana i va tenir un recorregut de quatre quilòmetres i un altre de 10. També va comptar amb el suport del Banc Sabadell d’Andorra i de Fruites Molina.

D’aquesta maneta, Marcos Sanza es va convertir en el vencedor de la prova llarga, seguit de Nahuel Carabaña i de Jordi Missé. La general femenina va ser per Anna Artal mentre que Dulce Casanova va ser segona i Adriana Fernández.

Per un altre costat, Dídac Martínez, referent en la categoria de majors de 65 anys, va tornar a fer una demostració de força i d’estat de forma i es va imposar a la prova. Josep Maso va ser segon i Jesús Rondan va acabar en tercera posició.

Pel que fa al recorregut curt, la general masculina va ser per a Gerard Rogé mentre que Jordan Lecoq va ser segon i Pol Castillo, tercer. La general femenina d’aquesta categoria va ser per a Laia Martín Castillejo mentre que Etna Pou va ser segona i Mireia Molins, tercera.

En la categoria Corredor Cotxet, Sergi Medina va ser el millor mentre que en la categoria de majors de 65 anys, la victòria va ser per a Josep M. Avia, mentre que José Moral va acabar en segona posició i Juan Francisco Aponte va ser tercer. Finalment en la categoria femenina de majors de 65 anys, la victòria va ser per a Eumelia de los Santos Machin mentre que Montserrat d’Areny-Plandolit va ser segona i Rosaura Marfany va acabar en tercera posició.