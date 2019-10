Un 5% més de turistes al Pirineu i Ponent durant l’estiu

Les comarques del Pirineu i de Ponent han tancat la temporada d’estiu amb un rècord històric del nombre de viatges per setè any consecutiu i amb el mateix nombre de pernoctacions que l’estiu de l’any passat, considerat com el millor fins ara. Concretament, la demarcació de Lleida ha registrat, durant els mesos de juny, juliol i agost, uns 645.000 turistes, el que representa un 5% més que l’any passat, que han fet al voltant d’1.750.000 pernoctacions en establiments de turisme reglat i no reglat, al marge de les segones residències. El sector dels esports d’aventura i turisme actiu ha tancat la campanya amb una previsió d’increment d’entre el 3 i el 5% de serveis contractats.

La vicepresidenta del Patronat de Turisme, Rosa Pujol, va valorar de manera molt positiva els resultats registrats aquest estiu al conjunt de la demarcació i va pronunciar-se sobre la necessitat de continuar treballant per augmentar l’arribada de turistes, tant d’àmbit estatal com també internacionals. En declaracions a l’ACN, va subratllar que cal generar «iniciatives destinades a allargar més l’estada» d’aquells turistes que ja han pres la decisió de venir a passar les vacances a les comarques de Lleida.

Les dades d’aquest estiu, encara provisionals i pendents de tenir les xifres de setembre, confirmen les previsions fetes pel Patronat i pel mateix sector a l’inici de temporada. I malgrat que els resultats ofereixen un balanç positiu en el seu conjunt, des del Patronat van subratllar que el sector de l’hoteleria és el que ha mantingut un creixement més important, tant del nombre de viatgers com del de pernoctacions; el del càmping ha crescut en viatgers però no en pernoctacions; i el turisme rural i els apartaments turístics han retrocedit respecte a l’estiu de l’any passat, tant pel que fa al nombre de viatgers com de pernoctacions. Pel que fa al turisme estranger, ha augmentat un 10,2% respecte al nombre de viatgers i un 6,4% pel que fa a les pernoctacions.