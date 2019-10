Promitheas Patras i Virtus s’estrenen amb victòria

Després que el MoraBanc perdés contra el Mònaco per 82 a 66 en el que va ser el primer duel de l’EuroCup, ahir va ser el torn dels altres equips del grup. Així, el Maccabi Rishon Lezino va perdre de pallissa contra el Promitheas Patras per 55 a 88 i per altra banda, el Ratiopharm Ulm va perdre per 79 a 92 contra el Segrafedo Virtus Bolònia. D’aquesta manera, no hi va haver sorpreses.

Per un altre costat, el MoraBanc Andorra va anunciar ahir que el club i Tres Estudi van signar un nou acord de patrocini per les properes tres temporades on l’empresa dedicada al ram de la fusteria passarà a ser col·laborador oficial del club, de manera que els socis tindran un 10% de descompte i, a més, el partit contra el Barça passarà a anomenar-se Partit Tres Estudi i hi haurà una activitat amb el Brut durant el descans.