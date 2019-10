Desperta Laurèdia aposta per aliar-se amb UL si Majoral lidera la llista

Els moviments a Sant Julià de Lòria de cara a les properes eleccions comunals no cessen. L’actual cònsol major de la parròquia, Josep Miquel Vila, va anunciar dimarts a la nit que encapçalarà una nova llista als propers comicis amb noves sigles i amb la intenció d’aglutinar tots aquells que comparteixin la seva visió de parròquia provinguin del partit que provinguin. L’actual mandatari, però, no és l’únic que s’està movent per intentar entrar al comú lauredià. El portaveu de Desperta Laurèdia, Cerni Cairat, té clar que el seu objectiu és canviar la parròquia i per això cal entrar a la casa comuna. Amb tot, és conscient de la dificultat d’aconseguir-ho si es presenten sols. De moment és conegut que s’han reunit amb DA i PS però no són els únics amb qui Desperta Laurèdia es podria unir. Cairat va indicar a aquest rotatiu que creu que hi ha dos corrents dins d’UL, el que representa la minoria actual al comú i el que podria arribar a liderar Josep Majoral si finalment encapçala la llista a Sant Julià. De fet, el tarannà dialogant de Majoral i fins i tot la seva visió per millorar la gestió de Naturlandia –un dels projectes que més preocupa a Desperta Laurèdia– fan que Cairat vegi possible una aliança amb UL si l’actual conseller general agafa les regnes del projecte. De fet, Cairat sempre ha manifestat que no volen agrupar-se en una llista transversal que tingui com a objectiu anar contra UL perquè no ho veu lògic en una parròquia de 10.000 habitants, descartant doncs una plataforma de l’estil Laurèdia en Comú.



Desperta Laurèdia comparteix el tarannà dialogant de Majoral, així com la idea de gestió de Naturlandia

Si finalment es concretés aquesta aliança, UL tindria el camí encara més fàcil cap a la victòria, deixant sense possibilitats a DA i al PS, i amb Josep Miquel Vila i el desgast que acumula dels quatre anys de mandat com a únic contrincant.

El posicionament de Desperta Laurèdia

En tot cas, i fins que UL no defineixi el seu cap de llista, el que tenen clar des de Desperta Laurèdia és que han de sumar forces. Per això són partidaris d’incorporar a la seva candidatura perfils d’independents que puguin estar relacionats o no amb altres partits polítics. De fet, ja han iniciat contactes amb particulars, però de moment no prendran la iniciativa per buscar aliances amb PS o DA i es limitaran a escoltar propostes.



Pel que fa a si Cairat liderarà o no la candidatura, assegura que s’ho està pensant però afirma que el seu lideratge no serà en cap cas un obstacle si es troba un perfil interessant que pugui aportar més, entre els quals, segons ell mateix, Josep Majoral.



De moment des d’UL prefereixen no parlar de noms i tot i que ahir a la nit es va dur a terme una reunió de l’executiva, per ara només s’ha decidit engegar la maquinària per a les eleccions i crear una comissió per decidir qui haurà de formar part de la llista i qui l’haurà d’encapçalar.

Vila optarà a la reelecció

Per la seva banda, Josep Miquel Vila està decidit a acabar el projecte de parròquia que va iniciar ara fa gairebé quatre anys. Dimarts a la nit van celebrar una reunió amb els membres de Laurèdia en Comú en què es va decidir no tornar a repetir la fórmula emprada el 2015 i que els hi va permetre desbancar UL del comú lauredià.



La nova formació encapçalada per Josep Miquel Vila podria agrupar gent de DA, del PS i d’SDP

Vila, doncs, encapçalarà una nova llista amb la intenció que la integrin membres de diverses sensibilitats polítiques. Segons l’actual cònsol menor lauredià, Julià Call, qui també està disposat a formar part de la nova proposta, els eixos principals del seu programa seran la posada en marxa de la tirolina, el ràfting i el passeig del riu. «Tenim les portes obertes a tothom qui se senti còmode amb aquests projectes. Qui s’oposi a aquestes propostes difícilment en podrà formar part», va exposar.



Segons fonts consultades, Vila podria comptar amb el suport de gent de Demòcrates, del PS i també d’SDP. Ara bé, caldrà veure quin serà l’abast d’aquests suports, especialment pel que fa a DA, ja que hi ha divisió d’opinions dins del grup. Hi ha una bona part de militants molt molestos amb la gestió de Vila, com ho han manifestat obertament les dues conselleres, Meritxell Teruel i Paqui Barbero, mentre que d’altres donen suport al mandatari. Hi ha també un tercer grup de gent de DA que prefereix un acostament amb Desperta Laurèdia.