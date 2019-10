Parrilla, Vives i Méndez corren l’Sky Pirineu

Bagà acull demà una prova dins del circuit de les Migu Run Skyrunner World Series 2019. L’Sky Pirineu, cursa de nova creació i que s’ha incorporat com a novetat d’aquest any, presenta un traçat de 37 quilòmetres i 2.575 metres de desnivell positiu. La cursa presenta un perfil amb una primera pujada llarga de quasi 13 quilòmetres i una baixada final exigent.

Imma Parrilla, Sintu Vives i David Méndez seran els representants andorrans en la cursa amb l’objectiu de donar el seu màxim en la que serà la darrera cita de la temporada. Parrilla i Vives es troben en un bon estat de forma després d’haver realitzat un excel·lent curs en totes les curses en les quals han participat, tant en el circuit de Copa d’Andorra com en les cites internacionals. Pel que fa a Méndez, la prova serà un repte després d’haver patit una lesió de la qual ja està recuperat.

D’altra banda, cal recordar que Òscar i Marc Casal ja estan classificats per disputar la gran final d’SkyMaster 2019 que se celebrarà a la ciutat italiana de Limone, el pròxim 19 d’octubre. Una prova que coronarà els millors skyrunners de la temporada en totes les disciplines i circuits existents.