Marsol i Espot inauguren la plaça del Consell d’Infants

El cap de Govern, Xavier Espot, acompanyat de la cònsol major d’Andorra la Vella, Conxita Marsol, i de diverses autoritats, van inaugurar la plaça del Consell dels infants, situada davant de l’escola andorrana de Santa Coloma. L’espai s’ha creat arran de la urbanització del carrer de la Plana i el nom amb el qual ha estat batejat va ser escollit pels participants al darrer Consell d’Infants de la parròquia. Durant la celebració, dos dels infants representants del consell, la Karen i en Jan, van aprofitar per agrair als polítics el fet d’haver escoltat les seves propostes i haver-les fet realitat.



Tal com va considerar Marsol, «avui [ahir] celebrem, més que una inauguració, un dia fruit d’un llarg treball». La cònsol va assegurar sentir-se «satisfeta» i va descriure la plaça com un «homenatge a un consell format per nens i nenes que són el nostre futur». Espot, en la mateixa línia, va explicar que el Consell d’Infants «és una via perquè els polítics i representants d’Andorra puguem conèixer de primera mà les necessitats dels nostres ciutadans», informa l’ANA.