El MoraBanc Andorra vol que el Poliesportiu torni a ser un fortí

Que el Poliesportiu torni a ser un fortí. Aquest és l’objectiu del MoraBanc de cara a aquesta temporada i, de moment, s’està complint. Avui torna l’EuroCup a Andorra amb el duel contra el Ratiopharm Ulm i el conjunt del Principat és plenament conscient que fer-se forts a casa l’any passat va ser crucial per fer història i arribar a les semifinals. En aquest sentit, l’entrenador adjunt Paco Vázquez va indicar que «en competicions europees, especialment si tenen pocs partits, és molt important assegurar els duels a casa. L’any passat ens vam trobar molt forts i és molt important seguir amb aquesta dinàmica i que els equips que vinguin aquí sàpiguen que serà molt complicat guanyar a casa nostra. A l’ACB hem aconseguit 2 de 2 i ens agradaria seguir amb aquesta línia i que la Bombonera sigui un fortí inexpugnable».

El repte

Vazquez: «És un equip que vol jugar amb molt de ritme i en què tots els jugadors, a excepció d’un, són capaços de tirar de tres»

Contra els alemanys, el tècnic preveu «un partit amb molt de ritme perquè és un equip que vol jugar molt ràpid, amb moltes possessions, que és un tret que a nosaltres també ens agrada. A més, és un equip que, a excepció d’un jugador, tots són capaços de tirar de tres, són perillosos. Haurem d’intentar evitar que corrin tan fàcilment, sabem que hi haurà alguns triples que seran inevitables però hem de fer que siguin amb la millor defensa possible perquè el percentatge d’encert sigui baix». Així mateix, l’escorta Jeremy Senglin va apuntar que «no hem tingut gaire temps per preparar el partit perquè tenim un calendari molt ajustat, però m’espero un partit competitiu. Els dos equips tenim una cosa en comú, i és que no hem guanyat cap partit, així que suposo que haurem de fer un esforç molt gran i que serà un duel dur». «Crec que estarem preparats per aquest repte perquè nosaltres també som un equip físic a qui li agrada jugar a camp obert», afegia. De cara al duel, el MoraBanc no podrà comptar amb Dejan Musli, de manera que Moussa Diagne tornarà a ser determinant.

Un vell conegut

El MoraBanc ja va coincidir amb el Ratiopharm Ulm l’any passat però els duels de la temporada anterior no els serviran com a referència perquè hi ha hagut canvis a la banqueta. En aquest context, Vázquez va exposar que «l’any passat eren molt físics exteriorment i interiorment eren més equilibrats. Aquet any l’antic entrenador és director esportiu i ha portat el Jaka Lakovic com a tècnic, és una aposta forta que està intentant donar un altre aire a l’equip quant a velocitat i intensitat defensiva. Crec que han canviat a molts jugadors, com nosaltres, però la característica més destacable és que tots són una amenaça exterior. També van apostar per un projecte d’NBA, Hayes».

Elements que cal perfilar

Els d’Ibon Navarro arriben al duel després de perdre el primer partit de la competició contra Mònaco per 16 punts, però la victòria contra el Barça els dona forces. «Hem fet un pas endavant contra el Barcelona però sempre es pot millorar, sense deixar de fer el que estem fent bé. Crec que estem bé al darrere i amb la intensitat que vam posar al partit. Tot això hem de seguir fent-ho contra qualsevol equip, sigui de la lliga ACB o de l’EuroCup. La nostra identitat és defensar molt agressius darrere, córrer i intentar passar bé la pilota per aconseguir bones opcions en atac. Però sobretot l’esforç i l’actitud són primordials», va remarcar Vázquez.

Senglin: «Està clar que el Barça és un gran equip però crec que ja estàvem centrats i motivats a Mònaco, però no va anar bé»

Un dels elements que s’ha de millorar són les pèrdues. «Quan tens un ritme alt i vols fer un joc agressiu moltes vegades tens aquestes pèrdues. Crec que hem d’acceptar que com menys pilotes perdudes, de les que no són forçades, tinguem, molt millor. Està clar que l’equip contrari també defensa i fa la seva feina però hem de millorar les que són més fàcils d’evitar», sentenciava. En l’àmbit personal, Senglin va considerar que «personalment em falta una mica de ritme i jugar més dur però m’encanten els companys i es tracta de jugar partits i tenir més entrenaments per poder conèixer-nos millor i trobar les sinergies dins de la pista. Encara necessitem una mica de temps per trobar aquestes connexions. No hi ha cap equip perfecte ni cap jugador que ho sigui, sempre hi ha aspectes a millorar. En el meu cas, està clar que he de millorar en el tir i pel que fa a la nostra responsabilitat dins la pista. Quan això passi serem un equip molt dur, en tot moment hem d’oferir la nostra millor versió».

Un partit aïllat

«Quan jugues contra el Barça, els jugadors tenen una motivació extra, estan molt més ficats i més concentrats perquè saben la dificultat que comporta jugar amb un equip com el FC Barcelona. Nosaltres teníem una dificultat afegida, i és que havíem jugat dos partits contra ells en la pretemporada i que havien estat duels molt disputats. Però fins que no arriba la competició i la pressió de guanyar no jugues de veritat. Crec que ho vam fer molt bé perquè els vam plantar cara a nivell físic i amb la intensitat, i això és molt important quan jugues contra un equip com el Barça. A partir d’ara és molt important continuar en aquesta línia i que la concentració i la intensitat es mantinguin en els pròxims partits», comentava Vázquez.

De fet, una de les pors és que el partit contra el conjunt blaugrana esdevingui un fet aïllat. Però Senglin va valorar que «tothom sap que el Barça és un gran equip però crec que ja estàvem centrats i motivats a Mònaco, però les coses no van anar com tothom volia, de vegades passa. Evidentment, contra el Barça és fàcil motivar-se però crec que ja estàvem avançant en la bona direcció abans de jugar contra ells». «Està clar que la victòria contra el Barça ens dona confiança però al final només és un partit, faríem molt malament si ens relaxéssim. Hem de mantenir la gana i seguir així», afegia.