Escoda creu que l’avortament no és una qüestió institucional

«És hipòcrita voler situar l’avortament al centre d’un problema institucional», va afirmar rotundament la portaveu d’Acció Feminista, Antònia Escoda, en referència a l’anunci de la imminent posada en marxa del servei d’atenció per avortar fora del país. I és que aquest dimarts, el cap de Govern, Xavier Espot, va detallar que el nou servei que pretén acompanyar a l’estranger i donar suport a les dones que vulguin avortar estarà en funcionament, com a molt tard, a principis de l’any que ve. Per justificar-se, Escoda va comparar la despenalització de l’avortament amb la Llei de Reproducció Assistida que inclou la transferència d’embrions, «pràcticament la mateixa línia vermella» que inclouria despenalitzar l’avortament.

Tot i això, des d’Acció Feminista van considerar que «tot el que sigui acompanyar la dona, informar-la i recollir dades per conèixer la situació real serà bo per a la nostra salut pública». Amb tot, però, Escoda va deixar palès que cap servei «ens impedirà continuar reivindicant la nostra lluita a favor d’un avortament lliure, segur i gratuït» dins del Principat.

D’altra banda, la presidenta d’Stop Violències, Vanessa Cortés, va titllar l’anunci d’Espot de «violència d’Estat» i va assegurar que «actualment les dones ja anem a l’estranger a avortar», de manera que l’únic que canviarà d’ara endavant serà que l’Executiu ho «encobrirà».