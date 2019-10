Victòria complicada

S’ha de fer el que demana el míster i, ahir, van tornar a complir. Els tricolor portaven dos empats consecutius i Gabri Garcia va apuntar divendres que volia tornar a sumar de tres en tres. Dit i fet. L’FC Andorra va vèncer l’Hèrcules CF per 2-1 i va aconseguir mantenir el lideratge. Però no va ser fàcil perquè, malgrat que els gols de l’equip local van arribar molt d’hora, a la segona part es van quedar amb un jugador menys i els de Muñoz van fer molta pressió prop de l’àrea.

Arrencava el duel al Prada de Moles i al minut 3 Ernest Forgas ja feia el primer xut a porta. La pilota acabava a les mans del porter però dos minuts més tard aconseguia marcar. Moussa Sidibé es desfeia dels defensors d’Alacant en una contra ràpida i efectiva. La rebia Rubén Bover, el migcampista feia un xut llarg buscant a Forgas, que es feia un lloc dins l’àrea, retallava i enviava la pilota al fons de la xarxa. L’FC Andorra s’avançava en el marcador amb un gol ràpid que desmoralitzava el rival. Cinc minuts més tard es tornava a produir una situació de perill per part dels tricolor. Bover servia el córner, la tocava Gaffoor i quedava aturada dins de l’àrea fins que la defensa de l’Hèrcules la treia de la zona de perill. L’Andorra no parava de proposar i portava el control del joc.

El primer xut a porta de l’Hèrcules arribava al 15 i anava directe a les mans de Nico Ratti. Dos minuts més tard l’Andorra tornava a fer pressió. Gaffoor li passava a Bover però el mallorquí l’enviava fora. Els tricolors posaven les coses difícils als alacantins, que no paraven de perdre pilotes i tenien dificultats per avançar metres. Al 21 els tricolor tornaven a intentar-ho i, en aquest cas, era Moha qui enviava la pilota a fora fregant el pal. A la contra, Benja disparava buscant l’empat però l’esfèrica s’escapava per damunt del travesser de Nico Ratti. Pocs segons més tard Forgas buscava el segon amb un molt bon xut des de fora de l’àrea que acabava sortint fora. Una sortida molt al límit de Falcón propiciava una nova oportunitat per als tricolor, però el xut de Bover tornava a anar a fora.

Al 26 Moussa Sidibé s’escapava amb una jugada personal i feia un xut potent des de fora de l’àrea que acabava dins de la porteria. El de Mali imposava el 2-0 abans de la mitja hora de partit. I el ritme no s’aturava perquè dos minuts més tard Riverola i Keita van estar a punt de fer el tercer. L’Andorra no parava de proposar mentre que les aproximacions de l’Hèrcules es quedaven en un no res. Al 35 Gaffoor i Moussa ho provaven pel lateral de l’àrea però la pilota s’escapava per la línia del final i pocs minuts després ho tornaven a intentar Bover i Moha des de l’altra banda però Falcón aturava el xut. Arribava el descans al Prada de Moles amb el 2-0 al marcador i un Andorra molt superior.

A la represa, però, els d’Alacant van sortir amb més ritme. Al 47 Ratti feia una aturada aèria de les seves i al 48 Vilanova enviava a córner una jugada perillosa del tàndem Íñiguez-Alfaro. Tot seguit, Bover s’escapava sol i s’enfrontava a un u contra u davant del porter de l’Hèrcules, però feia, un altre cop, un xut desviat i enviava la pilota a fora. Els tricolors estaven fent una molt bona feina tant en l’àmbit ofensiu com en el defensiu. Al minut 52 Moussa abandonava el terreny de joc durant uns minuts per molèsties després d’una falta que va xutar Riverola, però la pilota impactava la barrera. Al 60 Forgas en tornava a tenir una, però el xut creuat anava a fora.

Un Hèrcules reivindicatiu començava a fer pressió i el 65 marcava un gol que quedava invalidat per fora de joc abans de la rematada. Poc després Nani centrava i Carlos Martínez l’enviava per damunt del travesser amb un cop de cap. Al 69 l’Andorra es quedava amb inferioritat numèrica després que Moha rebés la segona groga per simular una puntada fora de l’àrea. Una decisió arbitral que va condicionar, i molt, el que quedava de partit. Tocava patir. L’Andorra feia canvis per millorar la defensa mentre que l’Hèrcules es preparava per l’atac. Al 75 Jona enviava la pilota al pal en una jugada que era fora de joc. Cinc minuts després Fede la treia de l’àrea i, a la contra, Forgas guanyava a Íñiguez en la carrera però Falcón aconseguia aturar-lo.

Al minut 83, Borja xutava des de dins de l’àrea i la pilota acabava impactant en un dels defensors andorrans i entrava per l’esquadra sense que Ratti pogués fer res. 2-1. Pocs segons després, Carlos Martínez ho tornava a intentar però Ratti la salvava sota pals. Al 85 els tornaven a invalidar un gol per fora de joc i l’àrbitre decidia afegir sis minuts durant els quals els d’Alacant van fer molta pressió i l’Andorra una molt bona feina defensiva.

El vestidor

Gabri Garcia: «Crec que el càstig és excessiu»

«Hem fet un partit molt bo i molt seriós fins al minut 70 que hi ha hagut l’expulsió. Hem tingut oportunitats de sobres, no només abans de la mitja part sinó després. Es podria haver deixat el partit bastant encarrilat. Amb l’expulsió ens han tirat enrere i hem hagut de patir, però hem sabut fer-ho. Vull ressaltar l’actitud i l’esforç dels jugadors». Sobre l’expulsió va comentar «em sorprèn que amb tan poc es pugui fer fora un jugador, crec que el càstig és excessiu».

Ernest Forgas: «Ha tocat patir però hem sabut fer-ho»

«Ha tocat patir bastant. Sabíem que l’Hèrcules era un molt bon equip i que a dalt té molt potencial. Amb l’expulsió del Moha ha costat molt, gairebé no podíem sortir i estàvem cansats. Però hem pogut treure els tres punts. Mai havíem viscut la situació d’estar amb 10 i l’equip ha reaccionat molt bé i ha sabut patir». «La primera meitat ha estat clarament per nosaltres i a la segona també hem tingut ocasions per sentenciar el partit amb un 3-0, però no ha pogut ser», afegia.