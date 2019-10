Anul·lada la inauguració de la Fira de Sant Ermengol

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell va decidir ahir que no obrirà la Fira de Sant Ermengol fins al dissabte, en lloc de divendres a la tarda com estava programat. A més, també va anul·lar la inauguració oficial del certamen prevista per al mateix dissabte al matí, que havia d’anar a càrrec del president de la Generalitat, Quim Torra. Segons recull Ràdio Seu, el consistori de la capital alturgellenca va acordar-ho amb els formatgers i altres professionals que participen a l’esdeveniment tenint en compte «el moment excepcional que viu el país» a causa de la sentència de l’1-O i la vaga general convocada per part dels sindicats Intersindical-CSC i AIC per al divendres.

El retard en l’obertura de la fira també implica la supressió de totes les activitats paral·leles de la Fira de Formatges Artesans del Pirineu que estaven programades per al divendres a la tarda a l’Aula de Tast i a l’Espai Territori i Tu de la Diputació de Lleida. L’organització ja va anunciar ahir que es posarà en contacte amb les persones que hagin adquirit els tiquets del tast de formatges del divendres per retornar-los els diners. A més, tampoc obrirà portes la Fira d’Entitats, Associacions i Comerç.

Premi Amic del Formatge

La fira acollirà en la seva primera jornada, dissabte, el lliurament del Premi Amic del Formatge, que enguany recau en el mestre formatger Salvador Maura, un dels impulsors de la Fira de Formatges Artesans del Pirineu. Maura va explicar que la idea de muntar la fira va néixer en un moment en què «les directives europees animaven a diversificar les rendes agràries amb la transformació de la matèria primera que els pagesos produïen». En aquest sentit, va destacar que tot i que el certamen ha crescut, des del primer moment ja va tenir una molt bona acollida i creu que ara s’ha de mantenir i promoure més l’ús del formatge dins del sector de la restauració, tot fomentant que pugui ser «un ingredient més d’un plat».