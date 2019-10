Una vintena d’usuaris canvien el bitllet de Barcelona pel de Tolosa

Almenys una vintena d’usuaris van decidir durant la jornada d’ahir anul·lar els seus trajectes d’autocar a Barcelona previstos per aquesta setmana, segons va informar en declaracions a aquest rotatiu el director d’Andbus, Albert Vinseiro, amb motiu de les protestes convocades a Catalunya arran de la sentència del procés contra els líders independentistes.

«Sobretot pel que va passar ahir [dilluns] hem rebut bastants canvis de gent que anava a Barcelona i que ara ha comprat el bitllet cap a Tolosa», va assegurar Vinseiro. «La gent està una mica amb la mosca darrere de l’orella», va opinar el director d’Andbus, qui té previst posar «vehicles més grans» si la demanda de bitllets cap a la ciutat francesa creix en els propers dies. De totes maneres, Vinseiro va tranquil·litzar als usuaris que vagin a Barcelona durant els propers dies i va manifestar que mantindran «els mateixos serveis programats», inclús els de divendres on hi ha prevista una vaga general a Catalunya. De fet, el director d’Andbus va declarar que durant la jornada d’ahir no va haver-hi cap afectació en els trajectes entre Andorra la Vella i Barcelona malgrat els talls de carretera que es van produir en diferents punts de la xarxa viària catalana.

Espot apel·la al diàleg i Bartumeu se solidaritza

El cap de Govern, Xavier Espot, va apel·lar al «diàleg» per tal de «continuar tenint unes excel·lents relacions bilaterals amb Espanya i unes excel·lents relacions de veïnatge amb Catalunya» . Espot no va entrar a valorar la resolució judicial i va mostrar el seu «respecte» per la manifestació de dilluns a la capital.

El president de SDP, Jaume Bartumeu, va qualificar la presó provisional dels líders independentistes de «discutible i excessiva» i va mostrar la seva solidaritat pels condemnats. Així mateix, Bartumeu va dir que la nova situació «és una oportunitat per la política per recuperar el seu protagonisme».