L'FC Andorra debutarà a la Copa del Rei contra el CE Andratx

La Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) ha celebrat avui el sorteig de la ronda prèvia de la Copa del Rei. L’FC Andorra tornarà a competir al torneig 24 anys després, en aquest cas contra el CE Andratx de les Illes Balears. Així, els tricolor rebran el 13 de novembre al Prada de Moles als mallorquins, ja que han estat escollits com a locals, fet que fa que els tricolor, a més de ser un equip d’una categoria superior, siguin els favorits. De fet, alguns aficionats de l’Andratx van lamentar a les xarxes socials la sort que van tenir en el sorteig i el jugador del conjunt mallorquí, Òscar Navarro, va fer una piulada en la qual posava «doncs res, cap a Andorra que anem, almenys saludarem a Piqué».

D’altra banda, l’altre partit del grup B el disputaran la UD Fraga i el CD Peña Azagresa. En aquest sentit, els aficionats de les dues entitats van comentar també a les xarxes el fet d’haver pogut evitar un rival com és el conjunt del Principat. En total, són 20 els equips que s’enfronten en aquesta fase, tots procedents de les categories territorials del futbol espanyol. Les eliminatòries són a partit únic i els guanyadors jugaran el mes de desembre contra equips de les categories més altes.

Jaume Nogués, director general i esportiu del club tricolor, ha explicat que «ha estat un sorteig complicat perquè és un equip que no coneixem en profunditat, ja que no és un equip de Segona B o de la Tercera Catalana o Aragonesa com el Fraga». «És un rival que està a mitja taula a la lliga balear i entenem que serà complicat, sabem que els tres equips de Segona B a les Illes estan a dalt del seu grup, i, per tant, serà complicat perquè és una competició difícil», remarcava i destacava que el fet de poder jugar a casa «és un avantatge, ha estat la clau d’aquest sorteig per a mi perquè si ens hagués tocat anar a les Illes, hauria estat complicat per la logística, ja que hauríem hagut de viatjar pràcticament tres dies i això ens hauria perjudicat, a part de jugar fora de casa i de tot el que comporta, com el fet de jugar en un camp que no coneixes», reiterava i assegurava que «és una sort poder-ho fer a casa, davant de la nostra afició que cada vegada més s’està bolcant amb nosaltres, és una alegria».

No es veu favorit

Respecte a la condició de favorits, ha considerat que «pensar-ho seria equivocar-nos perquè això faria que no competíssim bé». «No podem caure en l’error aquest, hem de tenir respecte màxim i treballar molt, a més de pensar en la lliga», afegia i remarcava que «ens ho prendrem amb màxima serietat en el seu moment perquè qualsevol error et pot penalitzar molt i això és en el que no volem caure, hem de lluitar com hem fet sempre en cada partit i tirar-ho endavant». A més, ha explicat que «tots els rivals que juguen contra nosaltres tenen aquesta motivació extra, ens passarà el que ens va passar l’any passat, però confiem amb nosaltres i amb la nostra humilitat que ens caracteritza, amb respecte, per passar d’eliminatòria, ja que el premi és molt gran».

D’altra banda, Ferran Vilaseca, president de l’FC Andorra, ha volgut «felicitar-nos per poder participar gràcies a la gran temporada de l’any passat» i ha subratllat «aquest canvi de format, que creiem que és molt atractiu i que permet a clubs de menors categories poder participar-hi». «Estem molt contents pel fet que el primer partit sigui a casa, això ens permetrà acostar la Copa del Rei als nostres aficionats», reiterava i comentava que «podrem fer que el Principat d’Andorra sigui partícip d’aquesta Copa». «El fet de no viatjar sempre és positiu, sobretot per com està el calendari», afegia i assegurava que «l’aficionat podrà gaudir molt més d’aquesta festa». «Mentiria si digués que coneixem el rival amb profunditat perquè no és veritat, és un equip que ha pujat aquest any i que entenem que serà perillós per la temporada passada, l’analitzarem i l’afrontarem amb molta il·lusió pel fet de seguir avançant i per fer un bon paper a la Copa de Rei», concloïa.