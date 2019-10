L’ONCA s’estrena a la Sagrada Família amb dos concerts

La Sagrada Família de Barcelona és un dels edificis mundialment més coneguts. L’obra de Gaudí alberga per primera vegada una actuació de l’ONCA. Serà el 29 i 30 de novembre sota el títol Rituals, fronteres espirituals. Tocarà juntament amb el Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana i sota la direcció de Xavier Puig.

El programa es va estrenar el passat 26 de gener en el marc de l’Ordino Clàssic, repetint-se l’endemà a la sala gran del Palau de la Música Catalana. El 27 d’octubre es presentarà al Teatre Auditori de Sant Cugat, amb motiu del conveni de col·laboració amb el teatre vallesà. L’actuació compta amb un diàleg diacrònic entre la música de Bach i Pärt utilitzant el ritu com a eix temàtic. «Un ritu és una pràctica de caràcter sagrat o simbòlic practicada per un col·lectiu determinat. Malgrat això, les societats occidentals continuen associant el terme majoritàriament a les cerimònies religioses», indiquen des de l’ONCA. Tot i això, «més enllà de les creences, ningú pot negar que la religió ha estat una important font d’inspiració artística durant segles d’història». El programa del concert «inclou obres que han transcendit la seva funció ritual i s’han convertit en exemples de la recerca dels límits entre l’espiritualitat i la bellesa. Tant la cantata de Johann Sebastian Bach Christ lag in Todesbanden, com el Te Deum d’Arvo Pärt, tot i ser obres escrites en èpoques i contextos ben diferents, tenen la voluntat de traspassar la frontera que existeix entre l’humà i el diví».

La primera actuació a la Sagrada Família es realitza amb motiu del 75è aniversari de Càritas, mentre que el segon és pel concert de Nadal de la basílica. En les dues ocasions s’incorporaran nadales.