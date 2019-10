El MoraBanc trenca la ratxa del San Pablo Burgos de Peñarroya (87-74)

A casa, el MoraBanc és un altre equip i avui ha tornat a mostrar la seva millor versió, de manera que ha destrossat al San Pablo Burgos entre el tercer i el darrer quart i ha guanyat per 87 a 74, després d'una gran actuació de Diagne i de Tyson Pérez. Els andorrans han liderat en el rebot i han sabut imposar el seu ritme: han vençut a l'equip revelació de la lliga Endesa. Aquesta vegada, Joan Peñarroya no s'ha pogut emportar la victòria.



El partit ha començat molt aturat però quan han començat a passar els minuts, el MoraBanc ha anat accelerant el seu ritme i amb un Diagne que segueix destrossant les cistelles, els andorrans s'han posat per davant, fent una bona defensa. Tot i això, els tricolor han comès alguns errors quan el senegalès ha deixat la pista i els visitants han remuntat un 12 a 5 fins a empatar. Després, el partit ha estat un estira-i-arronsa i, finalment, amb un triple sota la cistella de Jeremy Senglin, el resultat al primer quart ha estat de 19 a 16 després de la igualtat dels primers deu minuts.



El segon quart ha seguit el mateix tarannà. El MoraBanc ha començat el temps liderant, primer ha estat Dejan Todorovic qui ha anotat un gran triple i després aquest jugador, juntament amb Senglin i Sy han mostrat una bona entesa per marxar a l'electrònic però els de Peñarroya han empatat, de nou, de manera que els tricolor no han aconseguit trencar el partit. Diagne, una vegada més, ha estat molt inspirat però això no ha estat suficient perquè els de Peñarroya han sabut aprofitar les petites errades i quan els andorrans han abaixat els braços, han fet mal. Era Benite qui empatava a 36 però finalment els dos conjunts marxaven al descans amb un resultat de 39 a 38. Les pèrdues en aquest temps han penalitzat, si no, l'avantatge hauria pogut ser molt superior pel bon encert dels tricolor en comparació amb el rival, que li ha costat trobar la cistella.



A la represa, els burgalesos han començat per davant en el marcador però els andorrans no s'han estressat i s'han concentrat per aconseguir un avantatge de deu punts amb grandíssimes actuacions de Diagne i de Todorovic. Aquest darrer ha estat especialment letal des dels tres punts, aportant uns triples essencials pel conjunt tricolor. Quan faltaven tres minuts el partit s'ha escalfat després d'una falta de Moussa Diagne que l'àrbitre castigava, de manera que el Poliesportiu ha esclatat. Però els andorrans no han defallit i seguien posant contra les cordes als de Peñarroya de manera que Hannah ha tornat a posar un avantatge de 10 punts amb un triplàs. Després, Nacho Llovet i Tyson han seguit augmentant la distància i quan faltaven deu minuts per al final del partit, el resultat era de 66 a 52, després de destacar molt en el rebot ofensiu.



En el darrer quart, Tyson ha seguit fent de les seves i penjant-se de l'anella, de manera que seguien ampliant distàncies perquè quan no anotava per dins, ho feia des de l'exterior, reivindicant-se, de manera que els andorrans han trencat als rivals, aconseguint 20 punts de diferència. Quan faltaven cinc minuts per acabar l'enfrontament, el duel semblava sentenciat, ja que el San Pablo Burgos no ha pogut fer res per aturar als del Principat, perquè s'han mostrat intractables en tots els aspectes.





Joan Peñarroya, entrenador del San Pablo Burgos, ha explicat que "sabíem que era una pista on el MoraBanc juga amb molta energia, hauríem d'haver estat en el partit en l'àmbit físic i mental i no hem pogut, ens serveix per aprendre". També ha destacat el mal paper en els rebots, que han causat "frustració, fallant situacions que fins ara no fallàvem". "Ens ha sorprès Tyson perquè ens ha fet mal, és molt atlètic, també sabíem com carrega Moussa en el rebot ofensiu", destacava i afegia que "algun dia havíem de perdre". "El Poliesportiu és un camp calent, la seva energia els ajuda molt", revelava i reconeixia que "per a mi sempre serà motiu de satisfacció tornar a Andorra". "El MoraBanc Andorra m'ho ha donat i la possibilitat de ser on estic ara", sentenciava.



Per la seva part, Ibon Navarro, ha destacat que "estic molt content perquè hem estat fidels al partit que volíem fer". "Sabíem que hi havia riscs amb algunes decisions però hem ofert molta energia", comentava i assegurava que "hem fet molts minuts de bon bàsquet, però encara ho podem fer millor". "Defensivament potser ha estat el millor partit disputat fins ara", afirmava i recordava que "havíem de tenir molta energia per prendre decisions". "En atac ens hem passat la pilota i hem anotat de tres, això ha vingut perquè darrere ha estat molt bé", reiterava i assegurava que "les pèrdues venen quan baixa la concentració".



Quant a Tyson, ha subratllat que "quan guanyem, guanyem tots". "Tyson està a la universitat i encara no ha finalitzat l'EGB, aquest partit li donarà molta confiança per fer el que volem fer mentre que Moussa ha pres molt bones decisions", indicava i reiterava que "guanyar fora serà conseqüència de seguir en aquesta línia d'esforç en defensa, a més de gestionar millor els moments dolents, que és el que ens passa". "Les estadístiques no ens deixen veure coses que els jugadors fan a la pista, tothom necessita un temps per adaptar-se, com Senglin i Massenat", ha conclòs.