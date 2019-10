El MoraBanc, confiat en millorar fora del Poliesportiu

El MoraBanc vol i necessita millorar fora de casa immediatament. Després de trencar la ratxa del San Pablo Burgos de Joan Peñarroya i guanyar per 87 a 74 al Poliesportiu, ara han de traslladar aquest esperit quan no juguin a casa.

En aquest sentit, Moussa Diagne va assegurar que «estem buscant trencar la mala ratxa fora de casa, tant de bo arribi aviat». «La victòria ens dona confiança, els ànims estan aquí però a fora, no tenim aquesta força al 100%», remarcava i destacava que «a casa sempre tenim un plus més» i que, per tant «aquesta intensitat i concentració s’ha de traslladar fora». «L’afició del rival no t’ajuda a domicili i per tant, s’ha de fer una mica més, volem millorar dia a dia, segur que ho farem», sentenciava i reiterava que «sense els meus companys no puc jugar tan bé, tothom em dona suport».

En aquesta línia, Dejan Todorovic va manifestar que «volem ser forts fora de casa i guanyar tots els partits». «Fins ara al Poliesportiu ens ha anat molt bé i a fora ho farem també, però cal recordar que tampoc hem tingut uns rivals fàcils perquè eren conjunts d’Eurolliga, favorits per guanyar les competicions», subratllava i puntualitzava que «no crec que tinguem problemes més grans, ara tenim la primera oportunitat». Personalment, va indicar que «em trobo molt bé físicament».

Així mateix, el tècnic Ibon Navarro va comentar que «guanyar fora serà conseqüència de seguir en aquesta línia d’esforç en defensa, a més de gestionar millor els moments dolents, que és el que ens passa».

Tyson, sorprès

Tyson Pérez va explicar que «pensava que em costaria adaptar-me a l’ACB però crec que l’entrenador i els companys m’han ajudat un munt». «Que estigui mostrant aquest nivell és gràcies a ells, no esperava estar tan de pressa en aquesta bona situació», comentava. Tot i això, Ibon Navarro creu que hi ha molt marge de millora.