Un detingut per fer pintades a l’ambaixada espanyola

La matinada de diumenge un jove va ser detingut per realitzar pintades a la façana de l’ambaixada d’Espanya amb missatges en contra la política i la justícia d’aquest país després de la sentència del Tribunal Suprem als polítics i membres de la societat civil relacionades amb el procés català.

Un agent de la Guàrdia Civil va detectar a les 3.30 hores que una persona que anava tapada estava realitzant pintades a la porta d’entrada de l’edifici. Va escriure en anglès Spain is a fascist state (Espanya és un estat feixista) i RIP democracy justice (en pau descansi la justícia democràtica), a més de dibuixar i enganxar un adhesiu d’estelades. La Policia va ser informada i poc després es procedia a detenir a l’autor dels fets, un jove resident de 22 anys. Des de l’ambaixada es va realitzar la denúncia pertinent i el detingut ahir a la tarda va ser posat en llibertat amb càrrecs seguint les instruccions de la fiscalia i el batlle de guàrdia.

L’ambaixador espanyol, Àngel Ros, va lamentar els fets i els missatges escrits, considerant que el jove «no sap res ni de la justícia espanyola ni coneix el feixisme. Jo sí que sé que és el feixisme». L’origen és la sentència als encausats en relació amb l’1-O, un judici que considera va tenir «totes les garanties legals» i només espera que «que es compleixi la sentència i la legislació». Les conseqüències als carrers «em preocupa per la situació que s’està produint cada nit a Barcelona i altres ciutats catalanes», i només «confio que el seny s’imposi» perquè està fent «molt mal a l’economia i la convivència». També valora com desemboca la situació al Principat, com els talls a l’N-145: «Em preocupa l’economia andorrana, que es veu afectada amb el viatge dels turistes per arribar a Andorra i l’impacte que té pel país».

L’ANC condemna els fets

L’Assemblea Nacional Catalana d’Andorra va expressar el seu «rebuig a tots els actes vandàlics» que es produeixen des de que dilluns passat es va conèixer la sentència del Tribunal Suprem, com el que va produir-se a l’ambaixada espanyola la matinada de diumenge. Accions com aquesta són «bretolades» que «fan mal a les reivindicacions pacífiques que fem a Andorra per totes les injustícies que s’estan vivint a Catalunya».

L’entitat remarca que «els catalans som gent pacífica i cívica» i que la imatge dels aldarulls que es produeixen són el que «volen donar molts de les dretes», «enviant infiltrats a les manifestacions pacífiques per fer aldarulls i tacar la imatge d’un país digne i democràtic com és el català, on tothom hi té cabuda i el dret a manifestar-se, però amb respecte envers els altres». En aquest sentit animen «a participar de manera pacífica a totes les expressions de rebuig a les injustícies».