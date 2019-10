Tarik Mebarak, nebot de Shakira, amb l’FC Andorra

L’FC Andorra B compta amb una incorporació de darrera hora. Tarik Antonio Mebarak, nebot de Shakira, es va incorporar a les ordres de Carlos Sánchez i va debutar contra el Rialp FC, en el corresponent duel de Quarta Catalana, en un matx que el filial tricolor va vèncer per 4 a 1, després de remuntar un primer gol que havien rebut.

El colombià de 18 anys realitza alguns entrenaments amb el primer equip, igual que altres jugadors del filial i que també han anat convocats amb el primer equip, com Izan Fernández o Ricard Cucu Fernández. Ocupa la posició de lateral, encara que en aquest darrer enfrontament, va jugar en com a extrem. En aquest sentit, el jugador vesteix el dorsal 3, el mateix que Gerard Piqué, propietari de l’entitat i parella de la cantant. El jugador sempre s’ha manifestat com un gran admirador del central blaugrana i ha volgut seguir el seu camí. De fet, ha visitat moltes vegades el Camp Nou per poder veure jugar al seu oncle. Ara, té l’oportunitat de destacar en el que és el seu equip i de reivindicar-se a Europa, ja que tindrà un fort aprenentatge a les ordres de Gabri García.

Actualment no tenia equip. Anteriorment, havia militat al Junior de Barranquilla i al Santa Fe de Bogotà. També va estar entrenant a Espanya i als Estats Units, amb el Miami Soccer Club. Abans de marxar de Colòmbia va indicar a les xarxes socials que «hi ha cicles que es compleixen i altres que acaben, a la meva curta edat he après a aconseguir el que un més vol a la vida, però per això s’ha de complir un procés ple de cicles, saber-se moure i esperar». També va comentar que «encara em falten moltes coses per aprendre i noves pedres amb les quals ensopegar» i va recordar que no diu un adeu a Colòmbia, sinó «un fins aviat». Cal recordar que la família Mebarak ja s’ha implicat en el projecte. De fet, es va poder veure durant la temporada passada a Shakira acompanyant a Gerard Piqué a veure un partit del conjunt del Principat.

Bover es perdrà els pròxims partits per lesió

El capità de l’FC Andorra, Rubén Bover, es va lesionar en el darrer enfrontament contra l’Oriola FC, duel que els tricolor van empatar a 1 i ahir es va confirmar la fractura de la costella, fet que impedirà que, com a mínim, es perdi el duel contra el Llagostera d’aquest pròxim dissabte al Prada de Moles. «El millor està per arribar», va assegurar Bover a les xarxes socials. Per altra banda, el club li va voler transmetre molts ànims en la seva recuperació.

Encara no es coneix quant de temps necessitarà per reincorporar-se a les ordres de Gabri García, però les lesions d’aquesta mena poden arribar a durar un mes i mig.