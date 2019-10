Interior reforça la vigilància a la Portalada arran de les pluges

El Ministeri de l’Interior va decidir ahir reforçar la vigilància a la zona de la Portalada, a la CG1, on va produir-se l’esllavissada del passat 10 d’agost, com a mesura preventiva arran de l’episodi de pluges intenses previst tant per ahir com per avui. Tal com va concretar el director del Departament de Protecció Civil i Gestió d’Emergències, Cristian Pons, «la vigilància és constant des del dia de l’esllavissada amb més o menys presència al terreny, però ara l’hem reforçada durant les 24 hores del dia, ja que a la nit no s’estava fent». De tota manera, va voler llançar un missatge de tranquil·litat a la població i va remarcar que segueix havent-hi «un risc controlat» i que en cas que es produís una purga o una esllavissada més gran de les que s’estan registrant aquests dies, «no afectaria la CG1, ja que frenaria inclús abans dels murs de contenció».

Cristian Pons: «[...] Malgrat que puguin haver-hi certs moviments no vol dir que arribi a produir-se una nova esllavissada»

Tot i així, Pons va reconèixer que «ens trobem davant d’un fenomen meteorològic que no ens permet saber com reaccionarà el terreny de la Portalada però que malgrat que puguin haver-hi certs moviments no vol dir que arribi a produir-se una nova esllavissada». Com a mesures preventives, l’Executiu va acordar destinar efectius dels Bombers i de la Policia a la zona per controlar el pas dels vehicles i va prohibir utilitzar l’aparcament de davant del Punt de Trobada mentre duri l’episodi de pluges intenses. Ara bé, el centre comercial pot obrir amb normalitat, així com utilitzar el pàrquing interior, i la circulació a la CG1 no s’hauria de veure afectada.

Avís taronja

El director del Departament de Protecció Civil i Gestió d’Emergències va explicar que des d’ahir a primera hora ja van estar fent seguiment del cabal dels rius però que l’acumulació de precipitació durant el dia va ser inferior a la prevista i no va produir-se cap afectació ni incidència, de manera que no va caldre cap intervenció dels Serveis d’Emergència. Tal com havia anunciat el Servei Meteorològic, però, l’episodi més intens de precipitació estava previst per a aquesta passada matinada, entre la una i les sis. Davant de l’activació de l’avís taronja, que implica una forta acumulació d’aigua i vent moderat, Pons va recordar que cal extremar les precaucions i adoptar les conductes adequades. Pel que fa a les acumulacions , poden rondar els 100 mil·límetres i puntualment arribar als 120 a l’est del país.