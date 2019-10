Judit Gaset Flinch torna a mostrar el seu manifest

La galeria Art al Set acull des d’ahir l’exposició de Judit Gaset Flinch, que no realitzava cap mostra des del 2012. En l’exposició les formes i els volums imperen, així com la terra, matèria primera que barreja amb altres elements per mostrar les realitats que es produeixen. Es podrà veure fins el 15 de novembre.

La terra és «el material en el qual em sento més còmode», assegurava l’artista, barrejat amb gres, manganès, porcellana, pasta de paper o refractari. «En el fil conductor de la meva obra sempre hi ha hagut una referència a les realitats, a l’individu en si mateix i el grup que formen alguns d’ells. Sempre hi ha una mica d’aquesta obra recurrent», aportant en aquesta ocasió un llenguatge amb «fletxes, plànols, camins, com circules per la vida, quin camí esculls, cap a on vas, sempre és una mica aquest discurs». Els elements mòbils en aquesta ocasió també hi són presents.

En el que presenta a la galeria «no hi ha un significat concret de cada obra. No treballo per fer aquesta obra que vol dir no sé què. Hi ha un discurs, com un manifest que és el meu i en base a això vaig estirant fils, i aquests em porten a diferents temes, però sempre dins del mateix context». A l’hora de crear es produeix una finalitat. «Hi ha una part de color i textura que té un sentit, i després una tècnica que depèn del que pots fer, potser un fang més plàstic va millor i un altre pitjor. Hi ha una part de cocció, temperatures, que no la pots obviar». Durant el procés, «em moc una mica a cop de cor», d’allò que «et pot atreure més» i que permet «investigar». La barreja d’elements és «com tenir molts elements en una cuina i vas agafant una mica en funció del que necessites pel que vols dir».