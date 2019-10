La Seu d’Urgell protesta contra els «abusos policials» després de la sentència del procés

Segons ha fet públic RàdioSeu, diverses organitzacions de treballadors i d’estudiants han convocat pel dia d’avui una aturada col·lectiva davant de tots els centres educatius de Catalunya, sota el lema «No toqueu el nostre jovent!». Els organitzadors han animat a estudiants i professorat a concentrar-se al llarg del matí a les entrades de les universitats, i al migdia a les portes de la resta de centres educatius per protestar pels «abusos policials i judicials» dels darrers dies en el marc de les protestes contra la sentència del Tribunal Suprem espanyol sobre l’1-O. A banda de les aturades que es duguin a terme a cada centre, per avui a dos quarts de set de la tarda hi ha prevista a Barcelona una manifestació unitària que sortirà des de plaça Universitat. L’acció té el suport de la Intersindical-CSC (organitzadors de la vaga general de divendres passat), el sindicat majoritari d’ensenyament USTEC-STES, CGT Catalunya, el Sindicat d’Estudiants, el SEPC, Docents per la República, el Col·lectiu de Mares i Àvies per la República Catalana, la federació FAPAC, Universitats pels Drets Civils i la sectorial d’Educació, Universitats i Recerca de l’ANC.

Els convocants consideren que, davant les múltiples protestes dutes a terme els darrers dies, «la resposta dels aparells policials estatals i autonòmics i de la judicatura ha estat una repressió digna d’un estat autoritari». El comunicat denuncia que s’han documentat «pallisses, humiliacions, amenaces de mort, criminalització mediàtica, detencions arbitràries i presons provisionals injustificades» i conclouen que tot plegat té com a objectiu «terroritzar i coartar la llibertat d’expressió, el dret a la protesta i els drets fonamentals».

Alhora, les entitats del món educatiu reivindiquen que el seu «deure» és «fomentar sempre el diàleg, l’esperit crític, el respecte, la diversitat i la participació ciutadana en els afers públics». Al respecte, recorden que «els darrers dies, centenars de milers de persones han sortit als carrers en defensa dels drets i les llibertats del nostre poble» i que moltes d’elles són joves i estudiants.