Doncs, com tots sabem, ja se’ns acaba un altre any i una vegada més m’agradaria expressar els meus desitjos per a l’Any Nou que aviat entra. Desitjos personals, mundials... Una mica de tot. Perquè és el que realment desitjo.

En l’àmbit mundial, i espero que aquesta vegada sí que se’m compleixi, desitjo amb tot el meu cor que s’acabi la guerra d’Ucraïna. No més morts, ni odi, ni voler expandir-se ocupant la terra dels altres perquè consideres que ets més fort. I, per descomptat, en relació amb això desitjo que Palestina i Israel, després de tants anys d’odi, enfrontaments i desacords, arribin a una entesa. No es pot segrestar nens, no es pot treure el dret a la llibertat a les persones innocents per una disputa per un territori i per l’odi entre jueus i àrabs. Penso que serien ells mateixos i no els altres els que haurien d’arribar a un acord just per a totes dues parts, la veritat és que és un conflicte de difícil solució.

Un altre problema és la fam al món sobretot deguda a la pobresa i l’exclusió i que a molts països arriba fins a la desnutrició. Pel que fa a això crec que si aprenguéssim a repartir més i a desaprofitar menys, pot ser que no acabéssim amb la fam al món, però entre tots podríem millorar molt la situació de moltes persones. Aquest seria el meu segon desig: que aprenguéssim a tenir més respecte pel menjar i ens conscienciéssim sobre el privilegi de tenir-lo sempre al nostre abast. I per a mi, el tercer problema més gran dins l’àmbit mundial és l’escassetat de recursos naturals, especialment l’aigua. I és que cada vegada plou menys i moltes persones pateixen talls d’aigua a les seves poblacions i s’han d’adaptar a aquesta situació amb els inconvenients consegüents. En resum, tant de bo que el 2024 plogui molt que és molt necessari. I amb això ja passaria a parlar una mica dels meus desitjos personals.

Bé no és que tingui gaires desitjos, més aviat preferiria anomenar-los metes. I metes no em falten mai. En primer lloc, desitjo continuar tenint força feina, ja que m’encanta la feina que faig. A continuació, encara que aquest desig m’estigui costant molt i ja s’està complint a poc a poc des de començaments del 2023, perquè als desitjos, de vegades, cal donar-los una empenta perquè es compleixin, sabeu?

Voldria continuar millorant la meva forma física i perdent una mica més de pes; però aconseguir això no seria possible sense el meu propi esforç.

I, per descomptat, com gairebé tothom, desitjo salut. Pel que fa a això afegir que una bona alimentació, descans i exercici són els tres pilars bàsics per millorar la nostra salut tant física com mental. I aquí ho deixo de moment, però la nit de Cap d’Any a les 12 segur que en demanaré algun més. Ja que és una nit màgica o això és el que jo he cregut sempre i vull creure.