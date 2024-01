Jaime Mesas

Aquesta setmana volem compartir amb els lectors la Consulta Vinculant número CV0285-2023 del Departament de Tributs i de Fronteres (en endavant, DTF), del 28 de juny del 2023, en relació en relació amb la tributació de les donacions de determinats béns immobles.

Per a facilitar la comprensió del supòsit que ens ocupa, us resumirem breument el cas; un matrimoni va fer una donació i heretament universal a favor de la seva filla, la Sra. C, de tots els seus béns i drets, presents i futurs. No obstant, es va reservar el dret, i així ho va fer, d’efectuar diverses donacions en concepte de dot i dret legitimaris a favor del seu altre fill, el Sr. D.

Part d’aquestes donacions efectuades a favor del Sr. D vulneraven els drets de successió de la seva germana, la Sra. C. Aquesta situació generà reclamacions judicials durant dècades entre els dos germans la Sra. C i el Sr. D amb finalitat de reduir les donacions rebudes. En el transcurs d’aquestes reclamacions, es va produir la defunció de la Sra. C i del Sr. D, subrogant-se en els procediments judicials els respectius dret-havents (el Sr. F i la Sra. H).

Darrerament els dos dret-havents respectius del Sr. D i de la Sra. C han arribat a l’acord de cessar totes les reclamacions judicials pendents i de no endegar-ne cap altra amb la condició de que es retrocedeixin a favor de la dret-havent de la senyora C (la Sra. H), mitjançant escriptura pública de transmissió gratuïta per reducció de donacions en detriment de drets de successió el domini de la finca objecte de les pretensions.

S’efectua consulta en el sentit de sol·licitar la confirmació de que la transmissió de la indicada finca (que no està afecta a cap activitat econòmica) que el Sr. F atorgarà a favor de la seva cosina Sra. H no està subjecta a l’Impost de Transmissions Patrimonials Immobiliàries ni a l’Impost sobre les Plusvàlues en les Transmissions Patrimonials Immobiliàries, atès que s’emmarca i justifica en l’àmbit estrictament successori.

En relació amb la qüestió sobre la subjecció a l’Impost sobre Transmissions Patrimonials Immobiliàries, el Decret legislatiu del 5-6-2019 de publicació del text refós de la Llei de l’Impost sobre Transmissions Patrimonials Immobiliàries, del 29 de desembre del 2000, a l’article 3.1 preveu el següent:

«Article 3. Fet generador

Són transmissions patrimonials subjectes a aquest impost les transmissions, a títol onerós o a títol lucratiu inter vivos, de tota classe de béns immobles així com la constitució i la cessió de drets reals sobre els béns immobles».

La mateixa Llei, a l’article 4.5, preveu una exempció aplicable a les transmissions a títol gratuït de béns immobles efectuades entre persones que tenen un determinat grau de parentiu:

«Article 4. Exempcions

Resten exemptes de l’impost:

[...]

Les transmissions a títol gratuït de béns immobles així com les constitucions o cessions de drets reals sobre els mateixos, realitzades entre cònjuges, entre persones que integrin les unions estables de parella regulades a la Llei 4/2005, de 21 de febrer, qualificada de les unions estables de parella, o les realitzades entre persones físiques que tinguin un grau de parentiu per consanguinitat o adopció en línia descendent, ascendent i/o col·lateral fins a tercer grau».

Pel que fa a l’aplicació de l’Impost sobre les Plusvàlues en les Transmissions Patrimonials Immobiliàries, el Decret legislatiu del 26-8-2020 de publicació del text refós de la Llei 21/2006, del 14 de desembre, de l’Impost sobre les Plusvàlues en les Transmissions Patrimonials Immobiliàries, a l’article 3.1, estableix el següent:

«Article 3. Fet generador

Estan subjectes a aquest impost les plusvàlues que es posin de manifest en les transmissions patrimonials, oneroses o lucratives inter vivos, de tota classe de béns immobles, així com en la constitució o en la cessió de drets reals sobre els béns immobles».

De la mateixa manera que en l’impost sobre transmissions patrimonials, la Llei que regula l’impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries, a l’article 4.4, disposa d’una exempció aplicable a les transmissions a títol gratuït de béns immobles efectuades entre persones que tenen un determinat grau de parentiu:

«Article 4. Exempcions

Resten exemptes de l’impost:

[...]

Les plusvàlues derivades de les transmissions a títol gratuït de béns immobles així com les procedents de constitucions o cessions de drets reals sobre els mateixos béns, realitzades entre cònjuges, entre persones que integrin les unions estables de parella, regulades a la Llei 4/2005 qualificada de les unions estables de parella, del 21 de febrer, o les realitzades entre persones físiques que tinguin un grau de parentiu per consanguinitat o adopció en línia descendent, ascendent o col·lateral fins a tercer grau».

El DTF estableix que, d’acord amb la informació proporcionada, es farà una transmissió lucrativa d’un determinat bé immoble ubicat a Andorra entre familiars que tenen un grau de parentiu per consanguinitat de quart grau. Tanmateix, no s’acredita de forma fefaent que aquesta transmissió s’efectuï com a conseqüència d’una acceptació d’herència, sinó que es tracta d’una transmissió acordada per ambdós parts per cessar les reclamacions judicials.

Consegüentment, considerant que en el cas exposat no es compleix el grau de vincle de parentiu previst legalment establert perquè aquestes operacions estiguin exemptes, ja que els cosins tenen un parentiu de quart grau, i que amb la informació proporcionada no es pot determinar que aquesta transmissió s’efectuï com a conseqüència d’una acceptació d’herència, el DTF conclou que l’adquisició i la plusvàlua que puguin resultar d’aquesta transmissió estaran subjectes i no exemptes de l’Impost sobre Transmissions Patrimonials Immobiliàries i de l’Impost sobre les Plusvàlues en les Transmissions Patrimonials Immobiliàries.

Per tant i degut a que es no pot acreditar que la transmissió es formalitza en el marc d’un procés de transmissió mortis causa i la relació de parentiu no s’adequa a l’establert legalment per a l’aplicació de les exempcions anteriorment esmentades, la operació quedarà dins de l’àmbit d’aplicació dels Impostos anteriorment esmentats sense possibilitat d’exempció.