Jo sempre procuro estimar-me a mi mateixa, però hi ha ocasions en què passen coses que et fan vacil·lar, pensar que no vals tot el que penses. I, aleshores, és quan t’has d’esforçar a amanyagar-te i estimar-te encara molt més.

En el meu cas, vaig tenir una baixada fa unes setmanes perquè vaig prendre molta estima a algú que després m’he adonat que no se la mereix i, per descomptat, em va decebre. Però, davant aquests successos mai temis posar-te primer, no tinguis por d’escoltar-te, respectar-te i, sobretot, no temis fer-te respectar. Estima’t, és la missió més important de la teva vida!

Per descomptat, per sentir-nos bé amb nosaltres mateixos hem de cuidar el nostre aspecte i la nostra essència com a persones. Per això, jo he optat, entre altres coses, com ja us he explicat en alguna altra ocasió, per fer esport i aconseguir mantenir-me el més en forma possible. Això m’ajuda amb l’estrès, un dels meus enemics més grans, i a dormir molt millor, la qual cosa és molt positiva per a la meva salut, però també per al meu rendiment diari. A més, em dona serenitat i plenitud. I ja que cuido el meu cos per fora, també intento fer-ho des de dins, alimentant-me amb aliments sans i energètics i prenent els suplements que necessito per sentir-me millor i rendir més al gimnàs.

I ara, us parlaré del que és el meu repte més gran: mai no hem de comparar-nos amb els altres. Jo moltes vegades em descobreixo fent-ho i he de redirigir la meva ment cap als meus propis èxits. Ja que tots nosaltres som éssers humans únics i irrepetibles. De manera que cadascun de nosaltres aconsegueix els seus èxits i metes de diferent manera. Així, si volem evitar arribar a frustrar-nos amb nosaltres mateixos, hem d’evitar comparar-nos amb aquells que estan al nostre voltant sense necessitat, buscant ‘els errors’ que creiem que estem cometent. Si ens comparem amb els altres i intentem imitar-los, estarem bloquejant els nostres veritables talents i potencials que són únics. Cadascú de nosaltres ha passat per experiències i relacions diferents, comparar-se no serveix de res. I mai no oblidis premiar-te a tu mateix, donar-te capricis sans, celebrar els teus èxits...

Finalment, encara que hi ha molts altres aspectes a tractar, sempre hem de recordar que la nostra vida no consisteix a complaure els altres.

Acceptem-nos i estimem-nos tal com som. Voler-nos és més senzill del que sembla. Moltes vegades ens preocupem en excés pel que altres puguin dir sobre nosaltres. Aprenguem a deixar de banda tot el que ens condicioni.