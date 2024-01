Jaime Mesas

Aquesta setmana volem compartir amb els lectors la Consulta Vinculant número CV0291-2023 del Departament de Tributs i de Fronteres (en endavant, DTF), del 23 de setembre del 2023, en relació a la tributació d'una ampliació de capital d'una societat amb un actiu composat amb més del 50% per béns immobles.

La societat té 2 socis persones físiques, matrimoni, i cada un d’ells té una participació a la societat d’un 50%.

La societat ha adquirit uns actius immobiliaris a finals de desembre del 2022 i des d’aleshores el seu actiu està compost en més d’un 50% per béns immobles.

L’administradora i els socis tenen intenció de que la societat porti a terme noves inversions immobiliàries i voldrien que el finançament de les futures inversions es realitzés mitjançant una ampliació de capital de la societat que seria totalment subscrita pels socis actuals mitjançant aportacions dineràries. L’ampliació de capital es portaria a terme mitjançant l’augment del valor nominal de les participacions ja existents. Cada un dels socis desembossaria una 50% de l’import total de l’ampliació de capital i, per tant, cada un d’ells mantindria el seu percentatge actual de participació a la societat, un 50%.

L’objectiu d’aquesta consulta és determinar si l’ampliació de capital mitjançant aportació dinerària sense emissió de participacions, sinó amb augment del valor nominal de les participacions ja existents, estaria o no subjecta a l’Impost sobre Transmissions Patrimonials Immobiliàries i a l’Impost sobre les Plusvàlues en les Transmissions Patrimonials Immobiliàries.

Pel que fa amb al qüestió relacionada amb l’ampliació de capital mitjançant una aportació dinerària d’una societat amb un actiu compost almenys amb el 50% per béns immobles, sobre el fet generador de l’impost sobre transmissions patrimonials immobiliàries, El DTF determina que el Decret legislatiu del 5-6-2019 de publicació del text refós de la Llei de l’impost sobre transmissions patrimonials, del 29 de desembre del 2000, a l’article 3.2.a, preveu el següent:

«Article 3. Fet generador

[…]

Són també actes subjectes a aquesta Llei:

a) La transmissió d’accions o de participacions de societats mercantils, així com la constitució o cessió de drets reals sobre aquestes accions o participacions quan almenys el 50 per cent de l’actiu de les dites societats estigui compost per béns immobles o drets reals sobre els mateixos i que, com a resultat de la transmissió d’accions o de participacions, o de la constitució o cessió de drets reals sobre les mateixes, l’adquirent tingui més d’una cinquena part del capital de la societat o dels seus drets de vot.

[…]»

Per la seva banda, el Decret legislatiu del 26-8-2020 de publicació del text refós de la Llei 21/2006, del 14 de desembre, de l’impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries, quant al fet generador, a l’article 3.2.a estableix el següent:

«Article 3. Fet generador

[…]

Són també subjectes a l’impost les plusvàlues que es posin de manifest en els actes següents:

a) La transmissió d’accions o de participacions de societats mercantils, així com la constitució o cessió de drets reals sobre aquestes accions o participacions quan almenys el 50% de l’actiu de les dites societats estigui compost per béns immobles o drets reals sobre aquests mateixos béns, i que com a resultat de la transmissió d’accions o de participacions, o de la constitució o cessió de drets reals sobre aquestes mateixes accions o participacions, l’adquirent tingui més d’una cinquena part del capital de la societat o dels seus drets de vot.

[…]»

De conformitat amb aquests preceptes, tenint en compte que les persones que efectuen l’aportació dinerària no reben a canvi valors representatius del capital social de l’entitat beneficiària de l’aportació i que, com a conseqüència d’aquesta operació, els socis incrementen el valor de la seva participació però no el percentatge de participació en la societat, en el cas exposat no hi ha transmissió de participacions i, en conseqüència, no es produeix el fet generador dels impostos mencionats.