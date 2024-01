Com cada any el grup de folklore Casa Portugal ha estat cantant les Janeiras tots els caps de setmana del mes de gener a partir del primer que precedeix al Dia dels Reis.

En aquesta ocasió, jo vaig assistir els dos últims diumenges. El primer, a l’església de Sant Julià i Sant Germà i al Frankfurt Lòria a la parròquia laurediana i el 28 a la Catedral de Santa Maria d’Urgell de la Seu d’Urgell a una missa molt emotiva oficiada pel Copríncep d’Andorra i arquebisbe d’Urgell Joan-Enric Vives. En acabar la missa, vam sortir a fer unes quantes fotos al claustre de la Catedral i, en acabar, el grup folklòric ens va convidar a una copeta de vi de Porto. L’únic que es va trobar una miqueta a faltar van ser les concertines que en aquesta ocasió no van poder assistir a l’acte i que atorguen aquest to tan especial a aquestes cançons típiques dels Reis a Portugal.

L’origen de les Janeiras és dubtós, no obstant això, segons l’arxiu de Lisboa, cantar les Janeiras és sinònim de cantar els Reis. També se sap que la tradició de les Janeiras deriva de certs costums pagans. Els romans celebraven l’entrada del nou any en nom de Jano, el porter celestial, Déu del passat i del futur, que tancava la porta de l’any que s’acabava i obria la porta de l’any que començava. Jano va donar origen al nom del primer mes de l’any, gener, que comença després del solstici d’hivern. Per tant, la tradició del Cant de les Janeiras està associada a aquest costum roman.

El Cantar de Reis és, alhora, una tradició cristiana que correspon a l’època festiva del Nadal. Els Reis, segons la Bíblia, corresponen als tres mags, Baltasar, Melcior i Gaspar, que van acudir a rebre el Messies, que va néixer poc després del solstici d’hivern, oferint-li encens, or i mirra. Alhora, doncs, cantar les Janeiras és una tradició que té com a objectiu fer present l’adoració del nen Jesús.

Amb el pas del temps, la tradició popular va crear una simbiosi entre aquests dos costums, fusionant-los en un de sol.

Les Janeires són una tradició que es duu a terme durant el mes de gener i que és més pronunciada durant la primera setmana de gener. Consisteix en el fet que un grup de persones recorren els carrers porta a porta cantant cançons que anuncien el naixement de Jesús. Un anunci de la bona notícia i també portant desitjos d’un feliç any nou a qui les obri la porta.

Quan el grup arriba a una casa, els veïns es reuneixen amb ells en un moment de convivència i diversió per escoltar aquestes cançons tradicionals. Un cop acabada la cançó, els residents porten alguna cosa per oferir al grup. Aquestes ofrenes abans solien ser restes de les festivitats nadalenques. Avui dia s’ofereixen diners, castanyes, nous i, fins i tot, xocolates.

Les cançons de les Janeiras són senzilles. Algunes estan dedicades al Nen Jesús, a la Mare de Déu, a Sant Josep i altres porten desitjos de bon any. La cançó més coneguda de totes és el Natal dos Simples amb lletra i música de Zeca Afonso:

«Vamos cantar as janeiras / Vamos cantar as janeiras / Por esses quintais adentro vamos / Às raparigas solteiras / Vamos cantar orvalhadas / Vamos cantar orvalhadas / Por esses quintais adentro vamos / Às raparigas casadas».