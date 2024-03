Tot i que la felicitat és subjectiva es reflecteix en la manera de viure, d’interpretar la realitat i, per tant, quan algú és feliç, ho reflexa objectivament, amb paraules i gestos, està en un estat de calma i satisfacció personal. Ara, referent als diners, és un fet que una vegada assolit un cert nivell de vida, en el qual arribar a final de mes ja no és un problema i les nostres veritables necessitats estan cobertes, guanyar més diners no ens fa més feliços. Podrem canviar de vehicle més sovint, viatjar més vegades durant l’any, estar sempre a la moda en tecnologia i vestimenta, però, la sensació de felicitat serà la mateixa.

Aleshores, la conclusió és que quan tenim benestar, estem feliços i malauradament, el benestar s’aconsegueix amb diners, sense ells, és molt difícil tenir-ho. Per això mateix, els governs de cada país proporcionen ajudes socials a la gent necessitada econòmicament perquè sense diners, la vida no flueix. Sense ells, no hi ha possibilitat de pagar l’escolarització dels fills o també la nostra pròpia, tampoc podem alimentar-nos correctament, vestir-nos i encara menys, tenir accés a la sanitat. És a dir, no cobrim les nostres necessitats bàsiques i, per tant, malviurem o tindrem un estil de vida molt limitat.

Amb aquesta introducció vull dir que no cal tenir molts diners per ser feliç però sí la quantitat necessària per viure sense preocupacions fisiològiques. Després, una altra qüestió és què fem amb els nostres diners, com els gestionem atès que, el nostre estat anímic serà el seu resultat i, per tant, ens considerarem feliços, amargats o simplement indiferents. Perquè tenir diners i no gaudir-los, no té sentit, igual que endeutar-se durant molt de temps, igualant o superant les despeses amb els ingressos. És a dir, tenim una quantitat de diners suculenta, però una vegada pagades les factures, no ens queda res per a gaudir. .