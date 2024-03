Demà és el Dia Internacional de la Dona, que té com a objectiu visibilitzar la lluita feminista que fan dia a dia dones de tot el món i que van fer moltes d’elles. És un dia, doncs, per posar en èmfasi els drets que hem aconseguit les dones fins al dia d’avui, però sobretot per reflexionar sobre tota aquella feina que encara queda per fer.

A Andorra el punt de mira és l’avortament i, personatges com Vanessa Mendoza, juntament amb la seva associació ‘Stop Violències’ porten anys lluitant per, com a mínim, despenalitzar l’avortament. Per això la mateixa Mendoza va creuar fronteres i va explicar al cas arreu d’Europa. Aquest només és un granet de sorra —no em malinterpreteu, soc conscient de la importància que té aquest tema al Principat i com afecta la política i a la ciutadania del país— sinó que a més, hi ha molts més temes que tenen a veure amb la desigualtat que tenen les dones envers els homes.

L’auge de les xarxes socials, la sexualització del cos i la relació amb noves tecnologies com la intel·ligència artificial, feminicidis i violacions múltiples com els casos de la manada a Espanya s’han de tractar per lluitar-ne. Per què, en l’últim cas, no creieu que no pugui passar a Andorra, tot i la gran seguretat que hi hagi al país? Perquè l’arrel al final és una altra. És el pensament de què els homes, pel fet de ser-ho, tenen un poder envers les dones. És la por que tenim a les nits les dones a anar pel carrer i els pensaments de familiars i amics de què no puguem arribar un dia a casa.

Per tot això, per tots aquells casos que surten dia sí i dia també a les notícies, per aquelles dones que ja no poden explicar-ho, demà cal sortir al carrer altre cop per reivindicar una societat més feminista.