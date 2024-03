Fa dos anys el món va fer un tomb amb l'arribada de ChatGPT d'OpenAI. Encara que el camp de la Intel·ligència Artificial ha existit des de la dècada dels anys 40 del segle passat, va ser amb l'aparició dels LLM (Large Language Models) que aquesta àrea ha despuntat a nivell mundial, revolucionant camps que fins llavors la digitalització no havia pogut transformar amb èxit.



Malgrat les limitacions actuals i les al·lucinacions d'aquests models, els avanços en la Intel·ligència Artificial estan sent una autèntica disrupció en àrees com la generació d'imatges, el periodisme, l'advocacia, el màrqueting, el desenvolupament de programari i la seguretat. Aquest nou escenari ens convida a qüestionar-nos si hem de considerar-la una amenaça o una gran oportunitat per a la nostra evolució com a societat, sent conscients dels nous reptes i riscos que implica per a beneficiar-nos de tot el seu potencial. Desinformació, estafes més sofisticades i la proliferació d'imatges o vídeos d'esdeveniments que mai van ocórrer són part dels riscos que aquesta tecnologia comporta. No obstant això, també ens brinda una gran oportunitat per a transformar la nostra manera de treballar, aprendre i millorar la nostra eficiència i creativitat. I precisament és respecte a l'aprenentatge en què m'agradaria centrar la reflexió.



Malgrat aquests avanços significatius, no hem d'oblidar una de les formes d'aprenentatge més antigues i valuoses que ha existit des de fa més de 300.000 anys: aprendre dels errors i les experiències dels altres. Aquest és un tret distintiu de la humanitat, fins i tot en una era de tecnologia avançada.



És molt important conservar la nostra essència com a éssers humans enmig d'aquesta revolució tecnològica. La capacitat de reflexionar, aprendre dels nostres errors i compartir les nostres experiències i coneixements entre nosaltres és el que ens fa únics. A més, la interacció humana, l'empatia, la compassió i la connexió emocional són els nostres trets característics. A mesura que integrem la IA i totes les seves possibilitats, hem de recordar que en compartir les nostres experiències i coneixements aprenem, ens connectem i preservem la nostra cultura, història i saviesa.



La tecnologia pot ser una eina poderosa per a millorar les nostres vides, però no ha d'enfosquir la nostra humanitat. En definitiva, m'agradaria transmetre que hem de conservar la nostra essència com a humanitat aprofitant la tecnologia per a avançar, això sí, sense perdre de vista la nostra capacitat d'aprendre i créixer junts. L'evolució no sols està en la innovació, sinó també en la saviesa que compartim com a comunitat.