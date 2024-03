La recent troballa de 400 manuscrits en tauletes de fusta encerades al centre de Londres constitueix un descobriment arqueològic de gran importància, no només pel seu valor històric, sinó també per les fascinants perspectives que ofereix sobre la vida quotidiana i les pràctiques comercials a l'antiga Londinium durant el domini romà. Aquestes tauletes, desenterrades durant les excavacions per a la nova seu europea de Bloomberg, brinden una visió única de les transaccions comercials, els acords financers i les relacions socials de fa gairebé dos mil·lennis.

Entre els nombrosos documents trobats, un en particular ha capturat la imaginació del món acadèmic i el públic en general: el primer reconeixement de deute registrat a la història de la humanitat. Datat l'any 57 dC, aquest manuscrit financer detalla una transacció entre dos comerciants londinencs, en què un reconeix deure a l'altre la suma de 105 denaris, cosa que equivaldria aproximadament a uns 13.000 euros actuals. Aquest descobriment no només proporciona una finestra única a les pràctiques financeres de l'època, sinó que també dona llum sobre la complexitat i la sofisticació de les relacions comercials al Londres romà.

Més enllà del seu valor històric i arqueològic, però, aquestes tauletes també ofereixen una visió reveladora de les pràctiques legals i financeres de l'època romana. El sistema legal romà, com es reflecteix en aquests documents, estava dissenyat per protegir els interessos del creditor, fins i tot a costa de la llibertat i la vida del deutor. Les lleis i els procediments establerts pel dret romà estaven destinats a garantir que els creditors poguessin recuperar els seus préstecs, sense importar el cost humà involucrat.

Per exemple, la ‘legis actio per manus iniectionem’, que permetia al creditor prendre possessió física del deutor en cas d'incompliment, revela la duresa del sistema legal romà cap als deutors morosos. A més, el concepte de mora, que imposava interessos moratoris al deutor per retard al pagament, reflecteix la mentalitat inflexible de l'època cap a les obligacions financeres.

La crueltat del sistema legal romà es manifesta encara més en els procediments d’execució de deutes. Si un deutor no podia pagar els seus deutes, enfrontava la possibilitat de ser venut com a esclau o fins i tot executat com a càstig pel seu incompliment. La llei romana permetia que els creditors disposessin de la vida del deutor, convertint-ho en propietat o, fins i tot, espedaçant-ho en cas de múltiples creditors.

Aquest descobriment arqueològic ens recorda que, si bé hem progressat significativament en termes de drets humans i justícia financera, encara queden vestigis de sistemes legals draconians a la nostra història. És un recordatori de la importància de salvaguardar els drets i la dignitat de totes les persones a totes les transaccions financeres i legals. La història ens ensenya lliçons valuoses, i ens hem d'assegurar aprendre d'elles per construir un futur més just i equitatiu per a tots.

A més de la seva rellevància històrica i legal, aquestes troballes també ofereixen una visió vívida de la vida quotidiana a l'antiga Londinium. Les tauletes revelen una varietat d’activitats comercials, que inclouen lliuraments de cervesa, peticions de fons, contractes de transport, sentències judicials, ordres a militars i manumissió d’esclaus. Aquests registres ofereixen una visió única de l'economia i la societat de l'època, mostrant com es feien les transaccions comercials i com es gestionaven els assumptes legals al Londres romà.

Per exemple, els lliuraments de cervesa registrats a les tauletes suggereixen que aquesta beguda jugava un paper important en la vida quotidiana dels londinencs romans, mentre que els contractes de transport revelen la importància del comerç i la logística a la ciutat. Les sentències judicials i les ordres a militars ofereixen una visió de l'administració de la justícia i la seguretat a l'època romana, mentre que la manumissió d'esclaus recomana la presència d'una comunitat diversa i multicultural a la ciutat.

En resum, el descobriment d'aquestes tauletes de fusta encerades al centre de Londres és una troballa arqueològica de gran importància, que ofereix una visió única de la vida quotidiana, les pràctiques comercials i el sistema legal a l'antiga Londinium durant el domini romà. Aquests documents no sols proporcionen una finestra al passat, sinó que també ens recorden la importància d'aprendre de la història i de protegir els drets i la dignitat de totes les persones en totes les transaccions financeres i legals. És un recordatori que, si bé hem avançat molt des de l'època romana, encara queda feina per fer per construir un futur més just i equitatiu per a tothom.