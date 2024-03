L’acceleració en la creació d’un ecosistema altament competitiu en el panorama blockchain i actius digitals és un fenomen que mereix una major exploració. La convergència d’importants actors financers es tradueix en una major varietat de serveis, des de plataformes d’intercanvi i custòdia fins a solucions de comerç i liquidació, dirigides a inversors. La competència entre aquestes entitats no només impulsa la innovació en el disseny i la funcionalitat dels serveis, sinó que també promou l’adopció de pràctiques segures i transparents en el mercat de criptoactius.

A més, aquesta competitivitat no només es limita als serveis financers tradicionals, sinó que també abasta iniciatives relacionades amb la regulació, la tributació i la cooperació internacional. La col·laboració coordinada entre països i l’harmonització de regulacions són aspectes clau per garantir un entorn propici per al desenvolupament sostenible dels criptoactius en l’àmbit global, reflectint el creixement de la infraestructura i els serveis relacionats amb els actius digitals, desenvolupant un canvi significatiu en la percepció i l’adopció de la tecnologia blockchain a nivell mundial. Aquest panorama dinàmic promet desafiaments i oportunitats emocionants per a inversors, reguladors i participants en el mercat financer, i destaca el potencial transformador dels actius digitals en l’economia global.

A unes poques hores del redactat d’aquest article el criptoactiu més conegut del món, el bitcoin, ha sobrepassat el seu màxim històric de 69000 $ situant-lo per sobre dels 72000 $.

A principis d’aquest any, la comissió de valors i borses americana, la “Securities and Exchange Commission (SEC)”, en una decisió històrica, ha autoritzat que 10 fons cotitzats en borsa, els famosos exchange-traded funds o ETFs de bitcoin comencessin a cotitzar amb aquesta criptodivisa. Els ETFs han sigut promocionats per algunes de les empreses de gestió d’actius més grans del món, com BlackRock Inc. i Fidelity Investments. Aquestes empreses han atret nova atenció i inversió cap al bitcoin, permetent d’una part que aquest arribi a màxims històrics i, d’una altra part, als seus clients inversors accedir a un mercat alternatiu al tradicional borsari sense necessitat d’utilitzar els moneders digitals o wallets, i així poder diversificar les seves inversions de forma fàcil i simplificada gràcies als vehicles d’inversió tradicionals del mercat de valors.

La regulació del mercat de criptoactius

En el context europeu, la Unió Europea està avançant ràpidament en la regulació dels criptoactius, instant els estats membres a elaborar la seva pròpia regulació alineada amb el text conegut de la regulació de MiCA. Països com França, Alemanya o Luxemburg ja estan incorporant normatives nacionals que regulen l’emissió de criptoactius i la prestació de serveis de criptografia, permetent als participants en aquest mercat obtenir llicències o autoritzacions que podrien convertir-se en passaport europeu si compleixen amb la regulació aprovada.

La introducció d’una moneda digital del banc central Europeu com a reserva de valor reduiria el cost d’emmagatzemar diners públics i induiria una desintermediació parcial del banc, que seria mitigada, no obstant això. Un euro digital no seria un criptoactiu perquè estaria recolzat per un banc central. Cal recordar que: ” Els bancs centrals tenen el mandat de mantenir el valor dels diners, sigui físic o digital.”(1) Els criptoactius no estan recolzats ni gestionats per cap institució central i no hi ha cap garantia que es puguin bescanviar per diners en efectiu quan sigui necessari.

Recentment, Deutsche Börse, l’operador de mercats borsaris més rellevant d’Alemanya, ha llançat la Deutsche Börse Digital Exchange (DBDX), una plataforma regulada que ofereix operacions de comerç, liquidació i custòdia de actius digitals dirigida a institucions, en col·laboració amb Crypto Finance GmbH, una entitat suïssa autoritzada per prestar aquest tipus de serveis a Alemanya.

A França, el país ha implementat regulacions per a l’emissió de criptoactius i la prestació de serveis de criptografia. Aquestes regulacions permeten als participants en el mercat obtenir llicències o autoritzacions en el mercat EU. Aquesta regulació demostra el compromís de França amb la creació d’un entorn propici per al desenvolupament de serveis de actius digitals dins del marc legal establert.

A Andorra, aquesta iniciativa se suma a la creixent activitat en l’ecosistema, on bancs ja estan prestant directament serveis, ja sigui a través de prestadors de serveis de l’ecosistema o mitjançant l’oferta de serveis d’exchange i custòdia de criptoactius. La creació d’aquesta oferta ha facilitat tant la compra i venda com la custòdia d’aquests actius, permetent a inversors efectuar operacions financeres amb actius digitals utilitzant monedes fiat emeses per bancs centrals, com dòlars o euros entre altres.

Alguns països han prohibit estrictament als seus ciutadans realitzar operacions amb criptoactius, mentre que d’altres, com la Xina, imposen restriccions a institucions financeres nacionals o estrangeres i als seu empleats públics.

L’adopció de serveis regulats de actius digitals s’està expandint a escala internacional, amb una sèrie de desenvolupaments significatius en diferents països que demostren un creixement dinàmic en el mercat de criptomonedes i tecnologia blockchain.

A mesura que més països i entitats financeres se sumen a aquesta tendència, s’espera que el panorama dels criptoactius continuï evolucionant, oferint noves oportunitats i desafiaments en l’àmbit financer mundial.

Blockchain ha d’assolir el seu màxim potencial i per a això és necessària la difusió i adopció global. És fonamental que tots, des d’individus fins a empreses i governs, identifiquin els beneficis d’aquesta tecnologia i es comprometin al seu desenvolupament i implementació.

Em complau enormement observar com la nostra iniciativa d’Associació Blockchain Andorra #ANDBLOCKCHAIN que va néixer l’any 2017 hagi aconseguit promoure i impulsar un canvi significatiu en el panorama nacional.

Si bé la col·laboració és essencial, la competència també pot ser un factor positiu, sempre que es mantingui un ambient de cordialitat i diplomàcia. En un entorn competitiu, les empreses i els actors del sector es veuen obligats a superar-se constantment, a innovar i a oferir solucions cada vegada més avançades. Això beneficia al conjunt del sector i contribueix al seu creixement i consolidació.

En aquesta era digital és important adaptar-nos i perseverar davant els grans desafiaments i oportunitats que se’ns presenten.

(1) ESRB: Working Paper Series 2024/146 - Manuel A. Muñoz (European Central Bank ) - Oscar Soons (Nederlandsche Bank).