Divendres passat dia 8 de març va ser el Dia Internacional de la Dona treballadora i jo em vaig decidir a celebrar-ho, encara que crec que cada dia és el dia de la dona i no només una data marcada al calendari. De manera que vaig apuntant-me a una Masterclass de zumba, fit gipsy dance i combat que va promocionar el Comú d’Andorra la Vella al centre de congressos.

L’activitat realment va estar molt divertida, però, a més a més, per a qui ho desitgés, va ser molt exigent, tenia un bon nivell d’exigència física i això em va agradar. De manera que va complir el seu objectiu de promoure la salut i l’activitat física entre les dones amb tres activitats de fitness que tenen molt bona acollida i amb uns monitors, en alguns casos, espectaculars.

La veritat és que jo mai havia provat el fit gipsy dance i em va agradar molt. És un tipus de ball combinat amb moviments de fitness que va molt amb el meu caràcter, encara que al meu gimnàs també fem algunes cançons d’un estil molt semblant a la classe de dance. Són les meves preferides.

Bé, doncs, per a mi va ser una oportunitat més de fer esport realitzant algunes activitats esportives que no acostumo a realitzar o que realitzo molt poques vegades, acompanyada de moltes amigues i companyes amb les que normalment mai realitzo aquest tipus d’activitats. Només faig cada setmana una hora de zumba que en combinar bona música i ball em va molt bé per desestressar-me. .