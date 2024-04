No hi ha res com començar el dia amb una bona tassa de cafè. Un ritual matutí que ha donat sempre lloc a creatives i enginyoses campanyes de màrqueting que han servit per parlar-nos del seu sabor, aroma i acurada selecció de grans, per obtenir les millors consistències o simplement la venda d’una experiència. Però avui anirem més enllà de pures estratègies publicitàries, avui us parlaré d’un projecte cafeter tecnològic i d’impacte que contribueix a 9 dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de la ONU, alineant-se amb l’agenda 2030 promoguda per les Nacions Unides.

Un dels casos d’ús que vaig conèixer fa uns anys en aquest sector, és un projecte d’impacte social que busca millorar les condicions de vida dels petits agricultors al voltant del món. A través de la seva plataforma, connectant aquests agricultors amb el finançament necessari per treballar les seves terres i vendre les seves collites en mercats directes. El seu objectiu és incrementar la productivitat dels agricultors gràcies a un nou sistema de finançament i promoure una cadena de subministrament més equitativa.

Molts dels productors dels millors cafès del món viuen en condicions precàries, no tenen accés a serveis financers tradicionals i no poden estalviar per cobrir imprevistos. Per revertir aquesta situació es proporciona accés a capital de treball a través de la seva plataforma de finançament col·laboratiu. Els agricultors poden obtenir préstecs amb taxes d’interès accessibles i obrir mercats directes per als seus productes, la qual cosa els permet pagar fàcilment els préstecs i gaudir dels beneficis del seu treball.

Aquest projecte sorgeix per corregir les disfuncions del sistema financer i monetari global. En moltes parts del món, més de mil milions de petits agricultors paguen interessos per sobre del 100% anual, mentre que en altres regions ni tan sols s’obté rendiment pels estalvis dipositats en un compte corrent.

La tecnologia blockchain actua connectant aquests dos mons i beneficiant totes les parts involucrades. La plataforma permet realitzar transferències de valor a través d’internet de forma ràpida, facilitant les transaccions financeres i garantint la transparència i seguretat de les operacions.

Aquest protocol és conegut com a ReFi (Finances Regeneratives) i és el que ajuda els agricultors a accedir a capital a baixes taxes d’interès en un model de “win-win” on totes les parts interessades es beneficien de la interacció.

Això és especialment beneficiós per als petits agricultors que no tenen accés a serveis financers tradicionals i que no poden fer transaccions de manera eficient i confiable. Alhora, s’obren mercats internacionals per a la seva producció, cosa que augmenta considerablement el preu que es paga per quilo.

Amb l’historial de pagaments generat, es millora encara més les condicions dels préstecs. Els finançadors de la plataforma tenen l’oportunitat d’invertir de manera col·laborativa en projectes rendibles i de risc moderat, contribuint a l’impacte socioeconòmic i mediambiental en les comunitats agrícoles. Els compradors, per la seva banda, tenen accés a un mercat de subministrament estable amb productes de qualitat excepcional i sostenibles.

La tecnologia blockchain també permet que els petits inversors es connectin amb els agricultors i financin projectes agrícoles a tot el món. Això optimitza la indústria del crowdlending o préstec participatiu, i brinda oportunitats d’inversió a persones que volen generar un impacte social positiu. Projectes com aquest, s’han convertit en un referent en l’ús de la tecnologia blockchain aplicada a la inclusió financera amb impacte, i ha estat reconegut per la seva tasca en el sector fintech i greentech.

Blockchain està aconseguint finançar projectes agrícoles rendibles i generar un impacte socioeconòmic i mediambiental en les comunitats agrícoles al voltant del món.

Fem un criptocafè?

https://www.ethichub.com