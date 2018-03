Daniel Aymerich

Fa uns, la prestigiosa revista especialitzada Citywire va publicar en un número especial la llista dels 100 seleccionadors més influents d’Europa, en la que hem estat escollits per a la zona d’Espanya, que també inclou Andorra.



En el Grup Andbank comptem amb un equip de 6 analistes de fons, 4 a Europa i 2 a Llatinoamèrica, que ajuden a supervisar els més de 4.000 milions d’euros d’actius sota gestió (AUMs) en fons de tercers. Mensualment, celebrem una reunió del comitè de fons en el que participen tots els analistes de fons, a més dels gestors de carteres implicats en la gestió de carteres de fons.

No és fàcil fer una bona selecció de fons, hem de ser responsables per examinar, analitzar i gestionar els millors fons per oferir el millor producte als nostres clients i inversors.

No és fàcil fer una bona selecció de fons, hem de ser responsables per examinar, analitzar i gestionar els millors

Per això, quan em pregunten quin és el major desafiament al que s’enfronten els seleccionadors de fons intento donar una raonada valoració a curt o mitjà termini. Per aquest any crec que, des del meu punt de vista, el repte més exigent anirà entorn del valor de la major part dels actius financers. Els bons són els actius més sobrevalorats, però els diferencials de crèdit ja estan molt ajustats i les accions no es queden enrere. Per tant, cal trobar focus de valor i traçar les estratègies que millor s’adaptin a aquest complex context. I he triat la paraula «complex» a propòsit perquè, pel que sabem d’experiències passades, resulta molt arriscat mostrar despreocupació en un mercat sobrevalorat. Així doncs, parar esment als riscos a la baixa i buscar estratègies de defensa quan la macroeconomia dóna proves de bona salut i els mercats creixen és una tasca complexa i un desafiament per a tot l’equip.



D’altra banda, tenim un repte pel que fa a normativa internacional amb la MIFID II. Aquest estàndard té un impacte més gran a la part relativa a les qüestions de distribució en els negocis. Tècnicament, no afecta a fons del mateix grup de referència. Ara bé, sí que afecta quan hem de recomanar un fons particular a un client, atès que el mercat objectiu pot imposar algunes restriccions. Com a efecte secundari, el compliment més gran i la càrrega operativa més alta obliguen les institucions a comptar amb una arquitectura guiada, per la qual cosa és possible que hàgim de reduir la quantitat de gestors de fons amb els quals treballem. I, finalment, pot ser que noves estructures consultives, com els Robo-Advisors per a inversors de nivell baix, necessitin focalitzar en estratègies particulars com, per exemple, en fons indexats.

Respecte al 2018, seran indispensables estratègies de valor relatiu i, com a tal, el fons H2O Multiaggregate seguirà comportant-se ben dins del complicat context de la renda fixa. Els mercats de valors haurien d’oferir un bon comportament aquest 2018, però aquells inversors amb enfocament conservador haurien de buscar una estratègia com la de l’MFS Prudent Capital, que inverteix en accions globals, crèdit i efectiu, una manera d’aconseguir exposició a valors de renda variable amb risc baix.



En renda fixa, seguim sobreponderats en deute de mercats emergents, vigilant els fluxos. Preferim abordar aquesta classe d’actius amb un fons flexible i diversificat, com l’M&G Emerging Markets Bond.