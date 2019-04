Marta Alberch

Què són les vacunes? Com funcionen? Són segures? Per què he de vacunar al meu fill o filla? Pot una vacuna fer que el meu fill es posi malalt? Aquestes són només algunes de les preguntes que molts pares i mares es fan quan han de vacunar al seu bebè.

Les vacunes es donen per protegir-se de malalties greus, sovint mortals. Amb l’estimulació de les defenses naturals del cos, es combat la malaltia més ràpidament i amb més eficàcia. Així si els virus o els bacteris envaeixen el cos, el sistema immunitari ja sap com actuar. I sí, les vacunes són molt segures. És molt més probable que un infant es vegi afectat per una malaltia que pugui prevenir la vacuna que per una vacuna. I ens hem de vacunar perquè les vacunes salven vides. S’estima que les vacunes contra el xarampió han evitat més de 21 milions de morts des del 2000. Les vacunes ajudaran a protegir-nos i per això és important vacunar al vostre fill. Si no, les malalties altament contagioses, com el xarampió, la diftèria i la poliomielitis, que estaven erradicades a molts països, tornaran. O més ben dit, estan tornant: en només els tres primers mesos del 2019, s’han registrat més de 110.000 casos de xarampió a tot el món, xifra que augmenta gairebé un 300% respecte al mateix període de l’any anterior.H

Directora d’Unicef Andorra