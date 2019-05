Aquest any el premi Unicef Andorra ha marcat l’inici del 25 aniversari, sent una edició molt especial. Garantir els drets de cada infant no seria possible sense persones i entitats com les que es vol guardonar i que, de manera altruista, voluntària i molt sovint anònima, a Andorra i arreu del món, vetllen perquè cada nen i nena gaudeixi d’una vida digna i sense cap discriminació. I els candidats ho complien. La Mariona Badia, directora de l’escola andorrana de 2a ensenyança d’Encamp i la Maria Giró, de l’àrea de Salut Mental, agraïdes, remarcaven que l’únic que feien era la seva feina ben feta. És important que des de l’escola s’inculqui la solidaritat i que des de la sanitat es lluiti per trencar estigmes. Això és el que fa Autea fent costat als infants i les famílies afectades pel trastorn de l’espectre autista. A Simple Aid destaca amb la recollida de material escolar i esportiu per a escoles a Uganda, per exemple. I per últim la guanyadora, la Maria Guillamet, una jove de 30 anys, que després d’haver fet diversos voluntariats, va fundar Solidary Wheels i va canviar les seves prioritats a la vida: de l’arquitectura tècnica a l’ajuda humanitària als migrants i refugiats. Gràcies a tots vosaltres perquè amb la vostra tasca, contribuïu que els infants i joves, d’aquí i de fora, puguin gaudir d’un món millor.