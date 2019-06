Àurea Bellera

Al món, hi ha 28 milions d’infants expulsats de les seves llars per conflictes. Aquests nens i nenes poden ser anomenats refugiats, desplaçats interns o migrants. Però, abans que res i per sobre de tot, són infants. I el món els ha de protegir i defensar els seus drets. És inacceptable que milions de nenes i nens vegin els seus drets negats a cada pas del seu difícil camí cap a una vida més segura i amb oportunitats justes per a ells i les seves famílies.



Alguns d’aquests nens i nenes, han compartit els seus anhels de futur a través d’algun objecte que han guardat durant el seu periple i que els recorda d’on venen: les claus de casa seva per quan hi puguin tornar ser la primera a obrir la porta, un gos de peluix perquè hi jugava molt i pensa que l’està protegint, la manta que li havia regalat la seva àvia i que l’ha aixoplugat del fred i de la pluja durant la fugida,... Perquè el seu anhel és tornar a tenir la vida d’infant que tenien abans del conflicte.



Avui i cada dia, cal que tots plegats treballem per a garantir que els infants migrants i refugiats estiguin protegits i que els seus drets siguin respectats, oferint-los una vida digna als camps de refugiats o al país d’acollida, gestionant espais segurs on puguin jugar i aprendre, treballant per a mantenir les famílies juntes.