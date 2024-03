Activada la prealerta de perill d'allaus al nord i centre del país

El departament de Protecció Civil ha activat una prealerta per perill d'allaus fort al nord i centre de país després que el Servei Meteorològic hagi publicat aquest tarda el butlletí de perill d’allaus indicant un perill 4 (perill molt fort) sobre una escala de 5. En aquest sentit, el butlletí indica que la neu recent dels darrers dos dies pot fàcilment desencadenar-se de manera natural o accidental en totes les orientacions i que el mantell nival està feblement estabilitzat a la majoria de pendents.



D'altra banda, des de l’Àrea de Conservació i Explotació de Carreteres (COEX) s’activaran els plans específics de Protecció Civil i es faran tirs preventius d'allaus a les zones més exposades del territori. Concretament, durant la tarda i nit, s’aplicaran restriccions de pas a la carretera d’accés a la Coma de Ransol i es mantindrà tancat l’accés a l’estació d’Arcalís durant tota la tarda i nit per tal de garantir la seguretat d’aquests sectors i descarregar els gruixos de neu acumulats durant els darrers dies i hores. Així mateix, a la zona de la Guardiola (Soldeu) també es duran accions preventives amb mínimes afectacions al trànsit. Les zones de Sorteny i Salines es mantenen en vigilància i s’avaluaran certes accions preventives segons l’evolució de les nevades.

Davant d’aquesta situació i la previsió d’un diumenge amb algunes clarianes i meteorològicament més estable que les darreres hores, el Departament de Protecció Civil recomana que es limitin les activitats i sortides a la muntanya i que es prioritzin els recorreguts habilitats per les estacions d’esquí. En cas de realitzar alguna activitat fora pista, cal planificar la ruta segons les condicions de la neu i l’exposició del recorregut, anar equipats amb el material de seguretat (DVA, pala, sonda) i extremar les precaucions, tal com indica el butlletí d’allaus, disponible a la web del Servei Meteorològic Nacional.



Les nevades d’aquestes últimes hores no han causat incidències destacables en les carreteres del Principat tot i que es recomana limitar els desplaçaments i extremar les precaucions al volant. Podeu consultar tota la informació relacionada amb els consells de Protecció Civil a la web del departament i l'estat de les carreteres a través de l'aplicació de Mobilitat.



A hores d'ara els Departaments del Govern pertinents (Servei Meteorològic, Protecció Civil, COEX, Mobilitat i Cossos Especials) romanen atents a l'evolució de les previsions.