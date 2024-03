Els 10 principals dubtes sobre l'Acord que inquieten a la població andorrana

Tanmateix, ara per ara són molts dubtes els que, un cop conegut el primer text de l'Acord d'associació, van sorgir i que la població andorrana demanarà explicacions als següents actes que el Govern programi.

Ahir el Centre de Congressos d'Andorra la Vella va acollir la presentació de l'Acord d'associació al públic. Un acte en el qual el Govern va voler donar alguns dels detalls del text, les implicacions i els canvis que esdevindrà l'annex del Principat a la Unió Europea. La "primera de moltes reunions", segons el cap de Govern, Xavier Espot, va permetre a l'Executiu explicar a la ciutadania el resultat de les negociacions que fa l'administració des de fa un temps, mitjançant un format distès i proper amb la presentació de diferents vídeos amb preguntes de ciutadans i ciutadanes de diferents sectors actius del país. A més, com a col·loqui, l'organització va permetre que molts participants traslladessin les seves inquietuds envers l'acord, un temps que es va allargar i el presentador va haver de tallar arran de l'allau de qüestions plantejades per la població andorrana.

Per Laura Gómez Rodríguez

