La carn de La Pampa, Argentina, que et despertarà tots els sentits

El punt fort

aps que significa «La Pampa»? És el nom d’una de les regions ramaderes més conegudes d’Argentina, i amb aquest nom, el restaurant que li dóna vida ha pres una nova direcció desde principis d’any. Està liderat per un equip amb una dilatada experiència i com no podia ser d’altra manera d’arrels argentines. Tant pels amants d’aquest tipus de cuina com pels que volen descobrir-la, un bon àpat està garantit.Argentina es ben present en cada un dels elements que decora l’establiment. Cervesa Quilmes, objectes per fer mate o cuadres de Maradona formen el decorat de la Pampa. De la carta destacaríem les empanades criolles, la parrillada de carn, la milanesa, el provolone o el sandwich de migas.Tot i ser Argentí i que la seva especialitat sigui la carn, disposen d’oferta tant per als vegetarians, amb les seves parrillades de verdures, com d’ àpats de pizzes o canelons de carn aptes per a cel·líacs.Menció especial mereix tota la reposteria. Una repostería casolana creada de la mà de Melisa amb especial atenció al dulce de leche com a producte estrella. La nostra selecció preferida: el tiramisú, el flam de dulce de leche o el famós alfajor.Només obrir la carta costa decidir-se entre les delicioses propostes gastròmiques però si ens hem de quedar amb un plat, ens quedem amb les seves fantàstiques empanades, la parillada de carn i el flam de dulce de leche. Ah, i també fan gelat de Cactús...Àpats amb amics, familia o amb parella. Diumenge fan un 2x1 en les parrillades!El punt fort es destaca en quant a les proporcions dels plats, son ideals per compartir.

El punt feble

l'estan treballant molt bé: donar-li una nova cara al restaurant de nova gestió.