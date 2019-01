El Govern no ha rebut cap petició dels jutjats de la Seu

El ministre portaveu del Govern, Jordi Cinca, va indicar ahir que l’Executiu no ha rebut cap petició per via de comissió rogatòria del jutjat d’instrucció número 2 de la Seu d’Urgell perquè els presumptes cinc agressors residents de la noia de 19 anys veïna de la localitat acudeixen a declarar als tribunals.



Cinca va titllar els fets ocorreguts de «lamentables» i no va descartar que la petició judicial arribi més endavant, ja que «l’incident és molt recent i aquests processos requereixen més temps», va assenyalar. Tot i això, aquest extrem només s’activaria si els residents són citats a declarar i es neguen a fer-ho. Aleshores el jutge emetrà la petició, un procediment habitual.



La jove va denunciar haver patit assetjament sexual múltiple en una discoteca de la capital urgellenca la nit de Nadal. Va assegurar davant la jutge haver reconegut «sense cap mena de dubte» tres dels sis agressors que li van realitzar tocaments reiterats sense el seu consentiment. Els Mossos d’Esquadra mantenen oberta la investigació amb l’objectiu d’identificar els acusats i no descarten efectuar més detencions després que l’únic arrestat, un jove de la Seu de 19 anys, quedés en llibertat amb càrrecs. La víctima va exculpar-lo davant la magistrada, segons la interlocutòria del jutjat emesa pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.



El noi va estar present en el lavabo de dones del local d’oci nocturn on van passar els fets, però va negar «rotundament» haver participat en l’agressió, una versió que coincideix també amb els testimonis entrevistats.