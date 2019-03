L’acusada de prostituir dones a un pis d’Escaldes entra a la presó

Les dues persones que dimecres al vespre van ser detingudes per la Policia per regentar un prostíbul en un pis de l’avinguda Fiter i Rosell d’Escaldes van passar ahir al migdia a disposició judicial. La batlle va ordenar presó preventiva per la dona, de nacionalitat ucraïnesa i de 43 anys, ja que de la seva declaració i de la investigació duta a terme es desprèn que era «el cervell» de la xarxa de prostitució, que s’havia constituït com una societat i actuava de manera organitzada a través d’un web de cites i trobades sexuals. L’home, de nacionalitat andorrana de 48 anys, va quedar en llibertat, si bé no va transcendir les condicions amb què es va estipular aquesta mesura. Fonts judicials afirmen que va negar «qualsevol vincle» amb l’activitat il·legal del pis, però va admetre que el lloguer de l’immoble estava al seu nom. A més, i tot i estar casats, «feia mesos» que havia cessat la relació i la convivència amb la dona.

La detinguda era qui presumptament gestionava els anuncis del web, així com l’agenda de les trobades al pis escaldenc, indiquen diverses fonts. També detallen que era l’encarregada de seleccionar les dones –totes estrangeres– i de convencerles perquè vinguessin al Principat amb l’argument que «al país es vivia molt bé i poden crear un projecte de vida».

Queixes veïnals

De la declaració i la investigació es desprèn que l’arrestada era «el cervell» de la xarxa de prostitució

La investigació, que dimecres es va saldar amb l’operació judicialitzada Senyal, va començar fa sis mesos arran de la denúncia d’una dona, però les queixes dels veïns de l’edifici eren recurrents: els clients picaven per error als intèrfons i portes d’altres pisos de nit i a altes hores de la matinada. També es personaven al pis que actuava com a prostíbul i altres immobles en estat d’embriaguesa i molestaven el descans dels veïns. Però del que realment es queixen els veïns són dels «molts sorolls» que sentien, «tant de dia com de nit», expliquen.

Preguntats pels dos detinguts, la majoria d’ells afirmen que «feia molt de temps» que no els veien per l’edifici. Només els que fa temps que viuen a l’edifici recorden la dona i l’home, i tots ells afirmen «que en cap cas ens imaginaven que feien el que ha sortit als mitjans de comunicació».

Tutelats per Afers Socials

La dona que es trobava al pis en el moment de la intervenció policial, i que va ser identificada com una víctima d’explotació sexual, segueix sent assistida pels serveis socials. El menor d’edat de vuit anys i la dona d’avançada edat «en precàries condicions» que la Policia va localitzar en un pis d’Andorra la Vella estan sota la tutela del departament, que ahir no va voler donar informació al respecte per preservar la seva identitat i intimitat.

Reguitzell de delictes

Abans de passar a disposició judicial i a l’espera que la Batllia instrueixi el cas i que la Fiscalia els imputi els delictes que se’n deriven dels actes provats, la Policia va acusar els dos detinguts dels delictes de tràfic d’éssers humans, de proxenetisme i d’afavoriment de la prostitució, així com de blanqueig de diners i de matrimoni simulat.

Acció Feminista anima les autoritats a seguir «lluitant» contra la «xacra» de la prostitució

33 Acció Feminista d’Andorra insta les institucions a continuar «lluitant» contra la «xacra» de la prostitució arran del desmantellament de la xarxa que es dedicava al tràfic d’éssers humans. A través d’un comunicat, el col·lectiu va demanar ahir que es castigui «amb les penes màximes els proxenetes i es persegueixi els clients, implementant una legislació clara en aquest sentit».



33 Les feministes feliciten tant la policia com la Batllia «per la rapidesa amb la qual han portat la investigació». Al departament d’Afers Socials l’agraeixen «el suport prestat» i li demanen que «atengui, protegeixi i faci un seguiment de la situació de les víctimes d’aquest cas, entre les quals hi ha persones vulnerables –una dona gran i un menor familiars de la dona detinguda–, i no es criminalitzi les dones prostituïdes».