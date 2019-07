Martos, amb ganes d’arribar a l’FC Andorra per «aportar experiència»

El futbolista estava a la primera divisió belga i va deixar el Charleroi anunciant el final de la seva carrera

Els jugadors de l’FC Andorra encara gaudeixen de les seves vacances però està clar que el director general de l’entitat Jaume Nogués, està treballant de valent per reforçar l’equip. Se sap que ja són tres els jugadors que ja han signat pel club mentre que uns altres quatre estan a punt de fer-ho. Els primers noms que s’han desvetllat són el de Raúl Feher i, ara, el de Javi Martos, els dos en la posició de central. Pel que fa a Martos, el contracte és d’un any. El defensa central procedent del Charleroi de la Jupiler League Belga, la primera divisió, va deixar l’equip del qual era capità el 27 de juny. Ho va fer anunciant el final de la seva carrera esportiva després de vuit anys i mig a l’equip. El jugador buscava tornar a casa per poder gaudir de la família i també per poder acabar els seus estudis en ciències de l’activitat esportiva i l’esport.

Va debutar al Barça el curs 2005/06 en un onze on casualment hi havia Albert Jorquera defensant la porteria

En declaracions a rotatius belgues, el jugador va explicar com es van posar en contacte amb ell des de l’FC Andorra. «Vaig anar a veure un partit de l’equip de la meva ciutat, el Prat, fa unes setmanes. La mà dreta de Gerard Piqué també hi era i es va apropar a mi. Ho sabia tot sobre la meva vida. La meva carrera però també que havia reprès els meus estudis. Tenia pensat acabar la meva carrera com a jugador amb el Charleroi, però el director de l’FC Andorra va venir amb un projecte molt interessant entre les mans». I és que, tal com va avançar EL PERIÒDIC, Jaume Nogués i Albert Jorquera, el segon entrenador tricolor, van anar a veure el partit d’anada per l’ascens a Segona B on s’enfrontaven el Prat i el Portugalete. De seguida van saltar les alarmes que l’FC Andorra podria estar interessat en algun jugador del Prat. Ara ja se sap què van anar a fer.

«Amb l’FC Andorra hi ha la possibilitat de combinar el futbol per plaer i un projecte maco al darrere»

Així doncs, l’FC Andorra comptarà amb Javi Martos per a la temporada 2019/20. El futbolista, de 35 anys i natural del Prat de Llobregat, arriba al Principat per aportar la seva experiència. De fet, sobre el club tricolor va destacar que «els jugadors són semiprofessionals i això m’impulsa a assumir aquest repte. Andorra està només a 200 km de casa i l’equip podria jugar a Barcelona. És un projecte realment interessant i seriós. És cert que podria haver continuat en el món del futbol vinculant-me a l’equip de la meva ciutat, però amb l’FC Andorra hi ha la possibilitat de combinar el plaer i un projecte maco. Hauré d’aportar la meva experiència com a jugador».

«No vaig poder jugar amb Gerard Piqué perquè ens portem tres anys però tenim la mateixa filosofia de joc»

Format al futbol base de l’FC Barcelona, està clar que el jugador aportarà el seu granet de sorra a aquest ADN blaugrana que ja té el conjunt del Principat. És més, el mateix central va apuntar que «no vaig poder jugar amb Gerard Piqué amb la base del Barça perquè ens portem tres anys de diferència, però ens hem educat amb la mateixa filosofia de futbol». De fet, Martos va tenir un pas pel primer equip del Barça a la darrera jornada de la temporada 2005/06. Frank Rijkaard dirigia l’equip que ja havia aconseguit el títol de la lliga des de feia unes setmanes. A més, feia tres dies que s’havia guanyat la Champions de París davant de l’Arsenal. El tècnic holandès va decidir donar uns minuts a uns quants joves entre els quals es trobava Javi Martos. El jugador va disputar 16 minuts al San Mamés, amb un onze on, curiosament també hi figurava Albert Jorquera, defensant la porteria blaugrana davant de l’Athletic Club.

Martos ha fet gairebé tota la seva carrera professional fora d’Espanya: Bulgària (CSKA Sofia), Grècia (Iraklis) i, fins ara, a Bèlgica. El central deixa el Charleroi després de nou temporades sent un dels jugadors que més partits ha disputat de la història del club. N’acumula 304.