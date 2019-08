Vila afirma que la corporació va traslladar la problemàtica de la CS130 a l’Executiu

«Estic segur que el comú va transmetre al Govern la problemàtica de la CS130 que van detectar els residents d’Auvinyà perquè hi actués. Sempre que ens arriba un problema i veiem que és competència d’una altra autoritat, ho comuniquem». Així ho va afirmar ahir el cònsol major de Sant Julià, Josep Miquel Vila, quan se li va preguntar per què la corporació va guardar silenci administratiu a l’escrit que van entregar el novembre passat els veïns de la zona residencial. A més, el dirigent va assegurar que «la corporació ja tenia previst actuar i està treballant» en diversos punts de la carretera secundària.



Les declaracions del cònsol, per tant, contradiuen les de l’Executiu, que va assegurar que va prendre mesures al respecte el dimecres passat, el mateix que dia que van rebre la comunicació formal dels afectats i que la problemàtica va transcendir a l’opinió pública. En aquest sentit, cal recordar que va enviar un equip del COEX, el qual va constatar que s’havia d’actuar en dos punts concrets de la via per reduir i evitar el risc d’esllavissades. Abans d’actuar, però, el Ministeri d’Ordenament Territorial ha decidit fer un projecte previ dels treballs a licitar i realitzar.



Els veïns d’Auvinyà no només van denunciar el risc d’esllavissada que patia la carretera secundària, sinó que van alertar que un terraplè del camí comunal que uneix el nucli de població amb la CS130 també havia cedit. En relació amb aquestes deficiències, el cònsol va explicar que la corporació «ja té pressupostats dos treballs en aquella via. Si encara no estan licitats o estaran breu i es faran abans que acabi l’any», va argumentar. Per tot plegat, Vila va manifestar que «tot aquest assumpte està en la regularitat normal» a la vegada que va criticar que, arran de l’esllavissada de la CG1, «ara els veïns aprofiten per dir moltes coses».