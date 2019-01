Top 10 de notícies més llegides

L’any 2018 va portar ple de notícies rellevants. Totes es van poder llegir a la pàgina web d’EL PERIÒDIC (www.elperiodic.ad). Accidents, la liquidació del tax free, l’entrada en funcionament de nous radars de trànsit, la reforma laboral; i la situació dels treballadors del Punt de Trobada i el servei d’urgències de l’hospital van ser les notícies més llegides.



1.

Un camioner mort a la C-14 a Oliana

Un camioner, veí de Castellciutat, va morir el 6 d’octubre quan el seu vehicle va caure a un canal del riu Segre a prop d'Oliana i de la població de Peramola. Aquest és un punt conflictiu, al quilòmetre 144 de la carretera C-14, una via per la qual passen els vehicles que venen de Catalunya en direcció a Andorra. Es tracta del pont que travessa el riu Segre a Peramola. Actualment i arran de l’accident, s’estan realitzant obres per dotar-lo de més seguretat, ja que en diverses ocasions ‘havia avisat del perill que suposava l’estat en què es trobava.

2.

Les flames deixen «molt malmeses» la coberta i la façana d’Els Serradells

El 21 de novembre un greu incendi va cremar part del centre esportiu dels Serradells. El va originar una espurna d’una soldadura efectuada a la bastida de l’edifici, quan un dels operaris que treballaven a les obres de millora del recinte estava soldant uns materials ignífugs, però al costat n’hi havia d’inflamables. Les flames es van propagar ràpidament per la coberta i l’interior del centre esportiu. La construcció de la coberta i de la façana van quedar molt malmeses.

3.

El personal d’urgències es rebel·la per les condicions laborals

El servei d’urgències de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell després d’anys reclamant més efectius sense èxit, es va rebel·lar, com sortia publicat el 16 de gener. El col·lectiu de metges i infermers demanava una solució immediata per acabar amb les jornades de 200 hores mensuals i per millorar el tracte que el personal rep dels membres de l’equip directiu. La gota que va fer vessar el got va ser la dimissió de sis metges i un dels dos coordinadors mèdics del centre.

4.

Moren pare i fill en l'accident de moto de l'avinguda Salou

El pare del noi que va perdre la vida en l'accident de moto que hi va haver el 21 de febrer al vespre a l'avinguda Salou també va morir. Va ser l’endemà dels fets a l'hospital de Nostra Senyora de Meritxell. L'home, de 45 anys i que en el moment de l'incident conduïa la motocicleta, s'hi trobava ingressat per les ferides molt greus que va patir. Se'l va intervenir quirúrgicament, però no va poder refer-se de les ferides.

5.

Els dos nous radars de tram, a punt per sancionar

Per tal de reduir la sinistralitat a les carreteres del país i per controlar la velocitat dels conductors, el servei de Mobilitat estrenava al març dos nous radars de tram i en recol·locava un fix. Es publicava el 3 de març, destacant que feia dies que els aparells estaven en funcionament, en període de proves i que encara no sancionaven. Mobilitat havia de rebre els certificats que verifiquen que els nous radars estàven ben calibrats i calculàven correctament la velocitat.

6.

Mor Rosa Ferrer

L'advocada i política Rosa Ferrer va morir el 10 de febrer als 57 anys víctima d'un càncer. Ferrer, una de les polítiques més actives del país i membre fundadora del Partit Socialdemòcrata, va ser consellera general entre el 1994 i el 2007, cònsol major d'Andorra la Vella del 2008 al 2015 i, durant uns mesos, ministra de Relacions Institucionals, Afers Socials i Ocupació i posteriorment titular de Salut, Benestar i Ocupació fins que el desembre del 2015 va presentar la seva dimissió després del trencament del pacte entre la Coalició d'Independents d'Andorra (Cd'I) i Demòcrates per Andorra. Des d'aquell any exercia l'advocacia.

7.

Espanya elimina el mínim de 90,15 euros per fer el ‘tax free’

L’1 de juny es publicava que el mínim de 90,15 euros que havia de gastar un turista extracomunitari per poder recuperar l’IVA aplicat a les compres que fes a Espanya desapareixia. El projecte de llei de pressupostos de l’estat va incorporar una esmena del PP i Ciutadans que suprimeix el mínim de 90,15 euros per factura, de manera que els turistes extracomunitaris poden sol·licitar la devolució de l’IVA, el conegut com a ‘tax free’, per la compra d’imports petits.

8.

El calendari laboral per al 2019 permet treballar tots els dies de l’any

El Consell de Ministres va aprovar el 7 de novembre el calendari laboral per al 2019, establint 14 dies festius de compliment obligatori, retribuïts i no recuperables. En el cas del sector turístic, es poden traslladar a un altre dia. Tot i això, qualsevol empresa no vinculada al turisme podrà obrir qualsevol dia festiu, com va confirmar el ministre d’Afers Socials, Xavier Espot, preguntat per la vigència de la modificació del calendari que el Govern va aprovar al juny, que permet que es treballi inclús l’1 de gener, el 14 de març, el 8 de setembre i el 25 de desembre.

9.

La direcció del Punt de Trobada tranquil·litza els seus treballadors

La família Cachafeiro va voler deixar les coses clares als treballadors: no abandonaran el Punt de Trobada i no hi haurà acomiadaments. El 2 de febrer s’explicava que en vista de la sentència que va emetre la Batllia –i que obliga els propietaris a deixar el terreny en un termini de 15 dies–, la direcció del centre comercial va decidir reunir-se amb el personal per explicar-los la situació i tranquil·litzar els ànims.

10.

La validació del ‘tax free’ s’agilitza i passa a ser digital i automàtica

El 15 d’agost s’anunciava que el segellat dels impresos que permeten el ‘tax free’ passava a la història l’1 de gener i la validació s’obté obligatòriament en unes màquines d’autoservei multilingües ubicades als punts duaners, com és el cas de la Farga de Moles. L’Agència Tributària espanyola va batejar aquest nou sistema automàtic i digital com a DIVA i asseguraven que a banda d’agilitzar el tràmit per als interessats, permet millorar la traçabilitat de les operacions i assegurar-ne la legalitat.