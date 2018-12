Un any en 12 portades

En un any són moltes les notícies destacades, que es veuen plasmades en els titulars de les portades. A EL PERIÒDIC D’ANDORRA hem fet un recull de les més importants del 2018, que marquen l’actualitat viscuda al país al llarg dels últims dotze mesos.

15/1/18

Els lletrats recorreran el TC si el batlle no expulsa el Govern del ‘cas BPA’

El judici de l’any, el cas BPA, començava amb 25 processats i una gran expectació social i mediàtica. Els advocats defensors feia setmanes que treballaven amb les qüestions prèvies per intentar demostrar que el procés no s’havia dut a terme de forma regular durant la instrucció.

16/3/18

Una vaga «històrica»

El país va viure una jornada històrica d’aturada i manifestacions al carrer. Així ho van qualificar els representants sindicals que havien organitzat la vaga per protestar contra la reforma de la llei de la Funció Pública. Els organitzadors van assegurar haver assolit entre un 70 i un 80% de participació, mentre que el Govern va rebaixar la xifra fins al 29%.

28/6/18

El grup Jocs SA s’endú l’adjudicació pel casino a Prat de la Creu

El nom guanyador del concurs públic per construir i explotar el primer casino del país, finalment, es va fer públic. L’adjudicació se la va endur Jocs SA, companyia que dirigeix Ventura Espot, excònsol major d’Ordino, i on participen altres empresaris del país com el president de l’Automòbil Club d’Andorra (ACA), Enric Pujal, i el director del Bingo Star’s, Marc Martos. Era l’única candidatura –d’entre els nou grups que competien per a la llicència– amb capital 100% andorrà.

30/6/18

Europa confirma els 30 anys de transitorietat per al tabac

La Unió Europea va confirmar l’acceptació d’un període de transitorietat per al tabac de 30 anys, que permet mantenir el producte fora de les obligacions inherents a l'acord d'associació durant els primers set anys i anar reduint els drets progressivament.

19/7/18

The Cloud, suspès

El projecte de l’edifici The Cloud va quedar suspès després que cap de les propostes presentades per optar a la seva construcció s’ajustés al pressupost d’Andorra Telecom. El seu director general, Jordi Nadal, va recordar que s’havien reservat 28,7 milions d’euros per a aquesta fase i va explicar que van emportar-se una sorpresa en obrir les quatre ofertes i veure que totes elles sobrepassaven de llarg –la més baixa, en 12 milions d’euros– l’import que havien previst.

23/10/18

Grandvalira garanteix la continuïtat amb la vista posada en un forfet únic

La incertesa sobre la continuïtat de Grandvalira va conclure amb un acord. La marca d’esquí del país no desapareix i tampoc es produirà la dissolució de la societat comercialitzadora, Nevasa. Després d’un any en què tot apuntava que seria impossible fer canviar de parer a l’accionista majoritari de Saetde, Joan Viladomat, finalment es va arribar a una entesa.

24/10/18

El raonador constata un augment del preu del lloguer del 97,5%

El raonador del ciutadà, Marc Vila, va fer públic el nombre de denúncies que li havien fet arribar per augments de lloguers abusius. Des de que va obrir una investigació a principis d'octubre, va rebre en menys de dues setmanes 17 denúncies, quan fins llavors la mitjana es mantenia d’una manera estable entre una i dues per setmana.

7/11/18

Sabotatge a tres remuntadors de Pal a 24 dies de l’inici de temporada

Tres remuntadors de l’estació de Pal-Arinsal van patir a principis de novembre un sabotatge que els va deixar inutilitzables. EMAP va descobrir els cables de dos telecadires i un teleesquí tallats durant unes tasques de manteniment i la direcció va considerar que es tractava d’un acte de sabotatge com a represàlia empresarial.

23/11/18

Les flames deixen «molt malmeses» la coberta i la façana dels Serradells

El greu incendi que va cremar part del centre esportiu dels Serradells el va originar una espurna d’una soldadura a la bastida de l’edifici. Un dels operaris que treballen en les obres de millora del recinte estava soldant uns materials ignífugs, però al costat n’hi havia d’inflamables. Les flames es van propagar ràpidament per la coberta i l’interior del centre esportiu.

26/11/18

França reclamarà canvis legislatius si el govern gal vota a favor d’avortar

La parlamentària dels Pirineus Orientals de La République En Marche (LaREM), el mateix partit polític que el copríncep Emanuel Macron, Laurence Gayte, avisa que si l’Assemblea Nacional de França es posiciona a favor de la despenalització de l’avortament a Andorra, s’haurà de revisar la Constitució perquè «la legislació sigui més flexible i es materialitzi el canvi».

7/12/18

El Consell aprova l’abaratiment de l’acomiadament a partir del febrer

El Consell General va aprovar per una àmplia majoria la modificació de la Llei laboral que permetrà, entre d'altres aspectes, l’abaratiment de l’acomiadament a partir del mes de febrer, data d’entrada en vigor de la reforma. Es van validar tres proposicions de lleis relacionades amb els drets dels treballadors: la llei de relacions laborals, la llei d’acció sindical i patronal i la de mesures de conflicte col·lectiu.

18/12/18

Prop d’un miler de persones clamen a favor dels drets laborals i socials

En una mobilització sense precedents al país, prop d’un miler de persones van aplegar-se a la capital per mostrar el descontentament per les problemàtiques socioeconòmiques que afecten bona part dels treballadors del país i per deixar clar el rebuig a les noves lleis laborals.